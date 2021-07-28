Утвержден совместный приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 20.07.2021 № 224 / 343 «О стандартах организации ПАО «ФСК ЕЭС» и внесении изменений в приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 11.06.2013 № 356», в соответствии с которым структурные подразделения исполнительного аппарата и филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС в производственной деятельности должны руководствоваться нормативно-техническими документами, указанными в Едином реестре нормативно-технических документов группы компаний «Россети» по обеспечению надежности и безопасности объектов электросетевого хозяйства утвержденном приказом ПАО «Россети» от 30.12.2020 № 630.

Ознакомиться с Единым реестром можно на сайте ПАО «Россети» в сети Интернет в разделе «Инвестиции и инновации» - «Стандартизация» - «Корпоративная стандартизация» https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.05.2015 № 222 «Об утверждении Реестра действующих в ПАО «ФСК ЕЭС» нормативно-технических документов (НТД) электросетевой тематики» утратил силу.