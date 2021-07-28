В Бескудниковском районе города Москвы построят детский сад на 350 мест с бассейном, сообщает RosTender.info. Новое учреждение будет построено на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1383 по адресу улица Дубнинская, дом 9. Согласно проекту, здание будет насчитывать 3 этажа. Здесь дети будут готовиться к начальной школе, заниматься музыкой и спортом, в том числе плаванием – для них будет обустроен бассейн.

Строительные работы начнутся с момента заключения контракта и продлятся полтора года. Основанием для проектирования и строительства послужила адресная инвестиционная программа города Москвы на 2020-2023 годы.

Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» объявило тендер, заявки на участие в котором принимаются до 11 августа. С победителем заключат контракт на 523 млн рублей.

