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В Бескудниковском районе Москвы появится детский сад с бассейном

В Бескудниковском районе Москвы появится детский сад с бассейном

28 июля 2021, 14:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Бескудниковском районе города Москвы построят детский сад на 350 мест с бассейном, сообщает RosTender.info. Новое учреждение будет построено на месте сноса дошкольного отделения ГБОУ Школа № 1383 по адресу улица Дубнинская, дом 9. Согласно проекту, здание будет насчитывать 3 этажа. Здесь дети будут готовиться к начальной школе, заниматься музыкой и спортом, в том числе плаванием – для них будет обустроен бассейн.

Строительные работы начнутся с момента заключения контракта и продлятся полтора года. Основанием для проектирования и строительства послужила адресная инвестиционная программа города Москвы на 2020-2023 годы.

Казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства» объявило тендер, заявки на участие в котором принимаются до 11 августа. С победителем заключат контракт на 523 млн рублей.
 

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Источник: Ростендер

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