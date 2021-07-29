С 29 июля 2021 года энергоблок № 3 с реактором БН-600 Белоярской АЭС в рамках текущего планово-предупредительного ремонта (ППР) будет отключен от сети для проведения ряда плановых мероприятий - перегрузки топлива, техобслуживания и профилактического ремонта оборудования.

В частности, запланированы работы по техобслуживанию и ремонту турбин и насосов, другого тепломеханического и электротехнического оборудования, а также по чистке конденсаторов турбин и газоохладителей генераторов.

«На Белоярской АЭС профилактике уделяют большое внимание. Регулярные ремонты энергоблоков - одна из важных составляющих безопасной эксплуатации атомной станции, поскольку своевременность и качество профилактических ремонтов способствуют длительной и надёжной работе оборудования», - отметил главный инженер Белоярской АЭС Юрий Носов.

В настоящее время энергоблок № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС продолжает работу на номинальном уровне мощности в соответствии с диспетчерским графиком.

Радиационная обстановка в районе расположения Белоярской АЭС и на территории городского округа Заречный не изменялась и соответствует уровню естественного природного фона.