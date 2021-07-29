ООО «Энел Икс Рус», дочерняя компания Enel X, глобальной бизнес-линии Группы Enel в области энергетических решений, поставило зарядную станцию для электромобилей на территории Сибирского Федерального Университета в г. Красноярск (ул. Академика Киренского, 26).

«Мы рады содействовать развитию инфраструктуры для электротранспорта в России. Это делает города более экологичными, помогает снизить нагрузку на окружающую среду. ООО «Энел Икс Рус» поставило зарядные устройства для электромобилей в городах Дальневосточного федерального округа, Урала, Сибири и в Москве. С сегодняшнего дня на нашей карте есть еще и Красноярск, и мы надеемся, что география наших зарядных устройств будет постоянно расширяться», - отметил Алексей Леонов, генеральный директор ООО «Энел Икс Рус».

Станция быстрой зарядки технологии JuicePump Enel X имеет три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 22 кВт переменного. Станция может заряжать два электромобиля одновременно. Заряда, полученного за 30-40 минут, хватает примерно на 200 км пути. Устройство совместимо со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствует международным стандартам. Использование трех зарядных станций в Челябинске позволило избежать выбросов в атмосферу 27,5 тонн углекислого газа за 2020 год.

ООО «Энел Икс Рус» является дочерней компанией Enel X в России, глобальной бизнес-линии Группы Enel, занимающейся разработкой инновационных продуктов и цифровых решений. Компания занимается развитием зарядной инфраструктуры для электромобилей и других передовых технологических решений в области энергоэффективности. В рамках направления e-Mobility (зарядная инфраструктура) ООО «Энел Икс Рус» предоставляет различные типы зарядных станций для электромобилей.