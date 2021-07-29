За первые полгода специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» выполнили 1001 договор технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям и предоставили потребителям Саратовской области свыше 21 МВт электрической мощности.

Энергетики обеспечили электроснабжение новых фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Сосновка (Краснокутский район), Леляевка и Малые Озерки (Новобурасский район), Большие Озерки (Балтайский район), Новая Шиншиновка (Пугачевский район), Моховое, Новый (Ершовский район). Деятельность компании «Россети Волга» содействует реализации одного из направлений нацпроекта «Здравоохранение» – федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

Филиал также активно участвует в реализации других социальных проектов на территории области. Так, обеспечено электроснабжение «Парка покорителей космоса» на месте приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе, строящегося детского сада в селе Александров-Гай, школьной столовой в селе Федоровка, автошколы ДОСААФ в поселке городского типа Лысые Горы.

В рамках развития АПК региона специалисты «Саратовских РС» обеспечили электроэнергией КФХ «Копейкин» (Ртищевский район), «Сенькина» (Аркадакский район), «Дрыжов» (Хвалынский район), «Жирнов» (Екатериновский район), «Юрко» (Самойловский район).

При активном содействии энергетиков ведется развитие современной инфраструктуры связи. Новые базовые станции сотовой связи начали работу в районных центрах Ивантеевка, Лысые Горы, Новые Бурасы. Еще одно направление деятельности компании – обеспечение электроэнергией пунктов удаленного доступа в интернет в рамках устранения цифрового неравенства. Такие объекты появились в селах Аркадакского, Балаковского, Балтайского, Екатериновского, Ершовского, Красноармейского, Петровского, Саратовского и Татищевского районов.

Благодаря работе энергетиков организовано освещение участка трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград», южных подходов к аэропорту «Гагарин», велодорожек к «Парку покорителей космоса», зажглись фонари на улицах сел Андреевка, Октябрьский Городок, (Татищевский район), Красная Звезда (Ртищевский район), Раевка (Озинский район), Старая Топовка (Красноармейский район).

Основные инструменты подачи заявок на технологическое присоединение в режиме онлайн – интернет-ресурс группы компаний «Россети» (портал-тп.рф), мобильное приложение «Россети – Личный кабинет» (iOS и Android). Консультации по интересующим вопросам можно получить в едином контакт-центре «Россети Волга» по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.