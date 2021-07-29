В «Россети Урал» через депозит службы судебных приставов в рамках исполнительного производства поступили денежные средства в размере 1,642 млрд рублей, из которых 1,246 млрд рублей в счет погашения суммы основного долга ООО «Мечел-Энерго», остальной объем средств – неустойки и госпошлины.

Напомним, что в марте 2021 года Арбитражным судом Челябинской области были удовлетворены исковые требования «Россети Урал» к ООО «Мечел-Энерго» о взыскании задолженности за услуги по передаче электрической энергии, оказанные за период с сентября 2017 года по июнь 2020 года.

В указанном деле были объединены 18 судебных исков «Россети Урал» (52 тома материалов) с аналогичными требованиями за разные периоды, в связи с чем дело было отнесено председателем арбитражного суда Челябинской области к категории особой сложности и рассматривалось в коллегиальном составе суда. Судебные заседания по данному спору проходили в течение почти пяти лет, а апелляционные жалобы ООО «Мечел-Энерго» так и не были удовлетворены судом.

Напомним, что электросетевая инфраструктура «Россети Урал» расположена между объектом генерации Челябинского металлургического комбината, находящегося в аренде у «Мечел-Энерго», и самим промышленным предприятием. Законодательно определено, что услуги по передаче электрической энергии, услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, а также иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электроэнергии, оплачиваются указанным владельцем исходя из полного объема потребления принадлежащими ему энергопринимающими устройствами. Суд установил, что услуга по передаче электрической энергии не может уменьшаться на объем выработки такой электростанции.

Таким образом, ООО «Мечел-Энерго» принудительно погасило свой долг перед электросетевой компанией в рамках исполнения судебного решения.

Как отмечают в «Россети Урал», повышение платежной дисциплины и усиление работы по сбору средств от должников являются важными элементами комплекса необходимых мероприятий по поддержанию устойчивости компании. Электросетевая компания осуществляет решение стратегических задач по обеспечению надежным электроснабжением бизнес-структур и населения трех крупных регионов страны, выполнению колоссального объема технологического присоединения новых клиентов – физических и юридических лиц, эксплуатации и поддержанию в нормативном состоянии более 135 тысяч километров линий электропередачи разного класса напряжения и почти 33 тысяч центров питания.