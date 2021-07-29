Среди них – строительство кабельной линии, которое станет завершающим штрихом в формировании энергетического кольца 110 кВ – традиционно самой надежной схемы электроснабжения.

Каблирование линий электропередачи в условиях стесненной городской застройки позволяет решить ряд задач в Набережных Челнах – от высвобождения территорий для нужд муниципалитета до повышения надежности электроснабжения потребителей, проживающих в городе.

В настоящее время часть населения города (около 90 тысяч человек) получает электроснабжение от подстанции «Шильна» (ПС 110 кВ Шильна), запитанной от двух кабельно-воздушных линий напряжением 110 кВ (КВЛ 110 кВ НЧТЭЦ – Шильна и КВЛ 110 кВ Заводская – Шильна).

Следует отметить что эти линии имеют участок параллельного прохождения в одной траншее и имеется риск их одновременного повреждения в случае несанкционированных земляных работ, при этом энергетики лишены возможности полного перевода всех потребителей ПС 110кВ Шильна на другие центры питания. Усугубляет ситуацию и то обстоятельство, что КВЛ выполнены маслонаполненным кабелем, снятым в настоящее время с производства: в случае его повреждения потребуется значительное время на выполнение восстановительных работ (от 3 до 6 месяцев), связанное в первую очередь с отсутствием серийно выпускаемых кабельных муфт.

Поэтому в соответствии с решением Штаба по ГО и ЧС РТ представителями филиала АО «Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети было внесено предложение по строительству нового участка кабельной линии (КЛ 110 кВ), который позволит закольцевать сеть 110 кВ и подать напряжение на подстанцию от третьего источника (ВЛ 110 кВ Заводская – КНС-7 (1 цепь).

На сегодняшний день производство маслонаполненного кабеля и комплектующих сошло на нет, в первую очередь по причине появления современного высокотехнологичного материала – высоковольтного кабеля из сшитого полиэтилена.

«Применяемая в европейских странах и северной Америке технология производства кабеля для высокого напряжения из сшитого полиэтилена, показала себя надежной и экономичной», - поясняет директор НчЭС Эдуард Шаронов.

На протяжении ряда последних лет она успешно используется и в АО «Сетевая компания», постепенно вытесняя маслонаполненный кабель. Среди преимуществ нового оборудования – отсутствие необходимости в дополнительных резервуарах для масла, минимальные затраты на обслуживание, улучшенные эксплуатационные показатели.

По словам директора ПСК «ТатЭнергоСтрой» Руслана Гиниятуллина, для его предприятия, которое специализируется на строительстве энергетических объектов «под ключ», это не первый опыт монтажа кабельных линий. К проектированию линии они приступили еще зимой, весной – к непосредственной реализации проекта, а к осени все работы будут завершены.

Подрядчик планирует проложить 3,7 км кабеля, основные объемы выполняются методом горизонтально направленного бурения. Сложности реализации проекта создают - отсутствие возможности прокладки кабеля «по прямой» и необходимость учета рельефа местности в оживленном районе города. Монтажные работы проводятся под постоянным контролем представителей завода-изготовителя кабеля и заказчика (НчЭС).

«Новый реализуемый проект повысит надежность электроснабжения потребителей города за счет создания энергетического кольца по напряжению 110 кВ. Такое техническое решение позволит в аварийной ситуации обеспечить жителей города бесперебойным электроснабжением», – комментирует процесс один из инициаторов проекта – заместитель директора НчЭС Дмитрий Штыков.

Готовность номер один в нештатных ситуациях обеспечивается в компании постоянно - как показывает практика, большая часть повреждений «подземных коммуникаций» связана с несанкционированными работами сторонних организаций.

Энергетики уверены, что новая схема электроснабжения, а также кардинальное обновление применяемых при строительстве материалов позволят минимизировать ситуации с отключением электроэнергии. Новую кабельную линию предполагается сдать в эксплуатацию уже в этом году.