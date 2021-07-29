Дмитрий Соседкин, главный эксперт департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Сибирь»

Перспективы развития электротранспорта обсудили энергетики «Россети Сибирь», представители Сибирского федерального университета (СФУ), представители группы компаний «Медведь-Холдинг». В дискуссии приняли участие владельцы электромобилей и общественники.

Как растет число электромобилей в современном мегаполисе, что необходимо для стимулирования развития электротранспортной инфраструктуры и другие вопросы обсудили участники встречи в Красноярске. Здесь, на территории кампуса Политехнического института СФУ, «Россети Сибирь» недавно установили двадцать первую на территории присутствия энергокомпании и четвертую в Красноярске зарядную станцию для электромобилей.

Это станция быстрой зарядки технологии JuicePump Enel X имеет три порта: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 22 кВт переменного. Станция может заряжать два электромобиля одновременно. Заряда, полученного за 30-40 минут, хватает на 200 км пути. Устройство совместимо со всеми электромобилями, представленными на рынке, и соответствует международным стандартам.

«Четыре года назад, когда мы заходили на этот рынок, закупали только медленные ЭЗС, да и выбора оборудования особо не было. Сейчас ситуация изменилась. Мы имеем на рынке целый ряд иностранных и отечественных ЭЗС, и открыли первую быструю станцию в Красноярске. Подчеркну, что это – не коммерческий, а социальный проект энергокомпании, никак не связанный с основной деятельностью», – прокомментировал главный эксперт департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Соседкин.

Новая ЭЗС не только послужит для зарядки электромобилей красноярцев, но и будет включена в учебный процесс при подготовке студентов, обучающихся на транспортном направлении вуза. В структуре Политехнического института действует Высшая школа автомобильного сервиса – совместный проект СФУ и ГК «Медведь Холдинг».

«Проекту «Высшая школа автомобильного сервиса» почти пять лет, мы уже выпустили первых специалистов по направлению электромобилей. Просто продавать электромобили и строить ЭЗС недостаточно. Нужен совместный план развития, который мы реализуем с учетом подписанного соглашения с «Россети Сибирь» и СФУ. У автолюбителей не должно быть опасений по обслуживанию этих автомобилей, поскольку количество марок с электрическим двигателем ежегодно растет», – прокомментировал исполнительный директор ГК «Медведь Холдинг» и преподаватель ВШАС Виктор Ашихмин.

Общественники Красноярска только поддерживают идею глобальной электромобилизации города: «Учитывая особенности экологии в Красноярске, конечно, за электромобилями – будущее. Из минусов. На рынке электромобилей нет «среднего» класса: либо недорогие подержанные японские модели с правым рулем, либо сразу дорогая линейка - Audi, Porsche, Tesla. В среднем электромобиль хорошего класса стоит в полтора раза дороже обычного «одноклассника». Но года через три разница в цене сравняется, поскольку объемы автомобилей с двигателем внутреннего сгорания уменьшаются, а с электродвигателем – растут. Поэтому инфраструктуру необходимо строить уже сейчас, чтоб не отстать от других стран и быть готовыми к повсеместному переходу на электромобили», - заметил член Общественной палаты, активист электромобильного движения Дмитрий Мотора.

Электромобилисты же в первую очередь обращают внимание на экономичность в обслуживании электрокара: «Проезжая 15-20 километров в день, хороший автомобиль может неделю обходиться без подзарядки. Со всеми затратами на страховку, амортизацию и обслуживание, получается 50 копеек на километр. Это гораздо дешевле автомобиля с двигателем внутреннего сгорания», - рассказала владелица электромобиля Светлана Мамаева.

«Россети Сибирь» реализуют программу развития электротранспортной инфраструктуры на территории Сибири и Дальнего Востока. Сейчас на территории присутствия энергокомпании работает 21 электрозарядная станция (ЭЗС). Ожидается, что в 2025 году их число достигнет 100.

Программа развития электрозарядной инфраструктуры «Россети Сибирь» предусматривает четыре проектных направления. Проект «Энергия города» на первом этапе предполагает расширение инфраструктуры в городах с населением более миллиона человек, на втором этапе – от 500 тысяч до 1 млн. В городах, где ранее отсутствовала зарядная инфраструктура ПАО «Россети Сибирь», должны быть установлены ЭЗС быстрого типа (MODE 4) – не менее трех штук, медленного типа (MODE 3) – не менее семи – у торговых и бизнес центров и на АЗС. Второе направление «Энергия дорог» предполагает установку быстрых ЭЗС на каждых 100 км (на АЗС, у придорожных отелей и кафе).