Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили развитие и модернизацию электросетевой инфраструктуры региона, мероприятия к 800-летию города, промежуточные итоги ежегодной ремонтной кампании, в т.ч. в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021/2022, социально-значимые проекты.

Совокупный утвержденный объем финансирования инвестиционных программ компаний группы «Россети» на территории Нижегородской области на 2021 год составляет 6,2 млрд руб. В числе приоритетных проектов года - создание Единого центра управления сетями Нижновэнерго, высокотехнологичного Городецкого РЭC, реконструкция линий электропередачи в рамках проекта «Скоростная автомобильная дорога Москва- Нижний Новгород- Казань». Также обсуждалось создание энергоинфраструктуры в районе деревни Ольгино и техприсоединение новых станций метро.

Объем финансирования программы техобслуживания и ремонтов (ТОиР) группы «Россети» в 2021 году в Нижегородской области составляет порядка 2,2 млрд руб. Среди мероприятий: ремонт подстанций 35-500 кВ, ЛЭП 0,4 – 220 кВ, в т.ч. замена опор, изоляторов, расчистка просек и др.

Группа «Россети» завершила подготовку инфраструктуры Нижнего Новгорода к празднованию 800-летия города. Стоимость мероприятий составила 1,1 млрд руб. Заменены более 1,5 тыс. опор ЛЭП, построено и реконструировано 88,5 км линий, 177 трансформаторных подстанций, обновлено освещение улиц и 10 скверов, обеспечены электроэнергией главные места отдыха горожан.

Компания участвует в благоустройстве территорий Нижегородского Кремля, возле городского ТЮЗ, а также г. Городец. Среди предстоящих мероприятий – архитектурная подсветка основных религиозных учреждений региона, включая Печерский Вознесенский монастырь, Казанскую церковь, Храм вознесения господня и др.

«Россети» активно участвуют в подготовке к юбилею Нижнего Новгорода. Большая работа проведена в рамках проекта «Чистое небо». Осуществляется ремонт наружных сетей освещения, в том числе на важных для города общественных пространствах, масштабно ведутся ремонт и реконструкция распределительной сети. Это позволяет решить и эстетические, и практические задачи. Нижний Новгород избавляется от визуального мусора, нижегородцы и гости города могут лучше рассмотреть архитектурные памятники и оценить историческую застройку. Вместе с этим обновление сетей позволяет повысить надежность электроснабжения для потребителей. Устанавливаются современные опоры, меняются провода. И это именно не точечные решения, а масштабная программа обновления», - отметил Глеб Никитин.