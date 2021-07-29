Саяно-Шушенская ГЭС успешно сдержала сильный паводок на Енисее

Самая мощная электростанция России – Саяно-Шушенская ГЭС РусГидро – успешно сдержала паводок на Енисее, защитив от масштабного наводнения населенные пункты ниже по течению. Благодаря заранее подготовленному свободному объему водохранилища, удалось срезать пик половодья и пропустить вниз по течению реки такой объем воды, который не привел к затоплению домов и объектов инфраструктуры региона.

Весенне-летний паводок 2021 года в бассейне Енисея был вызван проливными дождями и одновременным таянием снега в горах. Приток воды оказался очень значительным, наибольшим на Енисее за весь период ведения наблюдений с 1903 года. По оценкам Росгидрометцентра, паводки такой силы случаются реже, чем раз в 100 лет. При отсутствии эффективной работы ГЭС масштабное наводнение было бы неизбежно.

Существенный рост притока воды к Саяно-Шушенской ГЭС фиксировался с середины мая. 29 мая среднесуточный приток воды составил 9 250 м3/с, что является максимальным зафиксированным значением за всю историю эксплуатации станции. При этом вниз по течению пропускалось лишь 3 516 м3/с, а основной объем паводковых вод был задержан в водохранилище.

В условиях интенсивного наполнения водохранилища впервые за 10 лет были открыты затворы эксплуатационного водосброса. А 3 июня, когда уровень воды в Саяно-Шушенском водохранилище достиг 524,0 метров – отметки, на которой находится порог берегового водосброса, он также был задействован для пропуска воды. Впоследствии приток к створу Саяно-Шушенской ГЭС стал существенно снижаться и к середине июля затворы обоих водосбросов были полностью закрыты. На 29 июля приток составил 3 400 м3/с, при этом пропуск воды через станцию – 2 235 м3/с.

Саяно-Шушенский гидроэнергокомплекс показал высокую эффективность в борьбе с наводнениями. В водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС было задержано в общей сложности 12,5 миллиардов тонн воды. При этом водохранилище до сих пор сохраняет свободную емкость, которая может быть использована для сглаживания пиков дождевых паводков.

В течение всего сложного паводкового периода Саяно-Шушенская ГЭС продолжала бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией.

Деятельность ГЭС находится под строгим контролем государства: режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуска паводков устанавливает и регулирует Министерство природных ресурсов в лице Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы). Оно согласует свои предложения с МЧС РФ, Минсельхозом, Россельхознадзором, Росморречфлотом, АО «Системный оператор Единой энергетической системы» с учетом интересов всех водопользователей.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики по адресу: http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/