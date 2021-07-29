Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии учредит в республике Центр цифровой трансформации. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации главы региона.

"Минцифры Чувашии выступит учредителем автономной некоммерческой организации "Центр цифровой трансформации Чувашской Республики". Главная цель единого экспертного центра - исполнение комплекса мероприятий по продвижению цифровой трансформации в регионе", - говорится в сообщении.

Центр будет содействовать внедрению значимых проектов по цифровизации, развивать государственные информационные системы и цифровые сервисы для жителей Чувашии. Новая структура также займется внедрением сквозных цифровых технологий на территории республики, разработкой программ привлечения IT-специалистов в Чувашию, а также взаимодействием с российскими и зарубежными центрами образования в цифровой сфере.

"Центр также будет осуществлять информационную, методологическую и консультативную поддержку органов исполнительной власти Чувашской Республики, организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, по апробации и пилотному внедрению передовых цифровых сервисов и информационных систем", - приводятся в сообщении слова министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Кристины Майниной.

По данным Минцифры России, Чувашия на данный момент является регионом с наиболее проработанной стратегией цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления. Документ сейчас проходит финальную стадию согласования с федеральными ведомствами.