В Индии будет построена крупнейшая СЭС мощностью 4,75 ГВт

В индийском штате Гуджарат (Gujarat) планируется построить крупнейшую в Индии солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 4,75 ГВт. Проект строительства СЭС реализуется индийской государственной энергокомпанией NTPC совместно с индийским Министерством новых и возобновляемых источников энергии (Ministry of New and Renewable Energy, MNRE).

Новая СЭС станет частью крупномасштабного центра «чистой» энергии. Совокупная генерирующая мощность центра, который планируется построить в районе Кутч (Kutch) составит 30 ГВт, а площадь, занимаемая центром, превысит 72 600 га, что сопоставимо с площадью Сингапура. В рамках центра «чистой» энергии NTPC планирует развернуть производство экологически чистого водорода в промышленных масштабах. Стоимость строительства центра составит около $ 20 млрд.

NTPC, которая в настоящее время сильно зависит от угольной генерации, планирует к 2032 г. ввести в эксплуатацию 60 ГВт генерирующих мощностей на базе ВИЭ. Недавно компания ввела в эксплуатацию крупнейшую в Индии плавучую СЭС мощностью 10 МВт, которая размещена на водохранилище тепловой электростанции (ТЭС) Симхадри (Simhadri) в штате Андхра-Прадеш (Andhra Pradesh). Кроме того, в настоящее время близится к завершению строительство плавучей СЭС мощностью 100 МВт на водохранилище ТЭС Рамагандам (Ramagundam) в штате Телангана (Telangana).

Информационный портал PV Magazine