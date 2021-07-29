Энергетики Западных электрических сетей Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро) в течение всего лета борются с лесными пожарами, защищая от огненной стихии линии электропередачи.

28 июля семь энергетиков Верхневилюйского РЭС продолжают работать на месте пожара, угрожающего линии электропередачи 10 кВ «Далыр – Кырыкый». В составе бригады электрослесарь по ремонту оборудования Виктор Алексеев, электромонтеры по ремонту ВЛЭП Алексей Бурнашев, Максим Семенов, Егор Егоров, электромонтер по эксплуатации распредсетей Тит Николаев, водитель Василий Обоев, мастер Ньургун Чуруков.

Энергетики с 24 июля работают на месте пожара, куда им пришлось добираться по труднодоступной местности на транспорте высокой проходимости. На тот момент огонь бушевал в 200 метрах от охранной зоны ЛЭП. Энергетики незамедлительно начали противопожарную окопку опор и приступили к тушению огня на подходах к линии.

Сильный ветер привел к тому, что пожар из низового перешел в верховой, площадь огня стремительно увеличилась. Огонь подошел вплотную к сенокосному участку Чапаев и распространился в сторону сел Кырыкый и Далыр. В настоящее время пожар угрожает линии электропередачи сразу с двух сторон. Энергетики дежурят там круглосуточно. В моменты, когда нет сильной задымленности, проводят осмотр линии и противопожарную окопку. Благодаря этому пока удается отстоять опоры.

Энергетики в условиях сильнейших лесных пожаров делают всё возможное, чтобы не допустить повреждения линии электропередачи. Так, когда верховой пожар подходит слишком близко к электроустановкам, их временно отключают. После проведения противопожарных мероприятий, когда пожар утихает, линия снова вводится в работу.