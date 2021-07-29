На площадке строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), создающегося в рамках стратегического проекта «Прорыв» на площадке Сибирского химического комбината (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), завершились работы по монтажу одного из участков технологической линии изготовления топливных таблеток на модуле фабрикации-рефабрикации ядерного топлива (МФР).

На МФР будет производиться смешанное плотное нитридной уран-плутониевое топливо (СНУП-топливо), разработанное специально для активной зоны реактора БРЕСТ-ОД-300. Новый участок, где завершились работы по монтажу, предназначен для дозирования сырья с последующим измельчением и гранулированием, что позволит улучшить качество пресс-порошка. Оборудование для участка, где будут производить таблетки ядерного топлива, разработан и изготовлен АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома).

Комиссия под председательством главного инженера сооружения ОДЭК АО «СХК» Равиля Гумарова констатировала высокий уровень качества выполненных работ и полное соответствие смонтированного оборудования требованиям конструкторской и проектной документации.

Модуль фабрикации-рефабрикации – первый из объектов ОДЭК. В производстве ядерного топлива будут задействованы четыре технологические линии: линия карботермического синтеза смешанного нитрида урана и плутония, линия изготовления таблеток СНУП-топлива, линия сборки твэлов и линия производства тепловыделяющих сборок.

Помимо МФР в состав Опытно-демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв» войдут энергоблок с ректором БРЕСТ-ОД-300 и модуль по переработке облученного топлива. Впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с реактором на быстрых нейтронах и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию (то есть, повторное изготовление свежего топлива) – таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru