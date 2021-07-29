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"РЭС" подведет электричество к Южному ПЛП и фабрике Нестле

РЭС подведет электричество к Южному ПЛП и фабрике Нестле

29 июля 2021, 09:36
Рубрика: Контракты
Метки: АО РЭС, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: infopro54.ru

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АО «РЭС» объявило электронный аукцион на строительство двух ЛЭП-10 кВ в Новосибирской области в 6-ти км по направлению на юго-восток от ориентира, расположенного в поселке Агролес. Начальная (максимальная) цена договора, 76 920 020,34 руб. без НДС.

Фактически проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы начнутся не раньше сентября 2021 года, а закончиться они должны в конце сентября 2022 года. Согласно будущему контракту, проект работ обязан подготовить подрядчик. Дата окончания приёма заявок — 12 августа.

Напомним, «Южный ПЛП» планируется разместить на участке площадью 143 га (кадастровый номер: 54:07:000000:1946) рядом с Бердском. Ранее он находился в федеральной собственности. В 2019 году был передан Новосибирской области с целевым назначением — для создания промышленного парка.

ООО «Нестле Россия», в свою очередь, планирует построить фабрику по производству кормов для непродуктивных животных преимущественно на территории Искитимского района Новосибирской области.

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Источник: infopro54.ru

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