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В Перми организация приступает к строительству инфекционной больницы

В Перми организация приступает к строительству инфекционной больницы

29 июля 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: РБК

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Власти заключили контракт на строительство Пермской краевой клинической инфекционной больницы. ООО «ЖБКстрой» построит медучреждение за 2,1 млрд руб. Итоги конкурса подведены 1 июля, договор заключен 23 июля. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Компания стала единственным участником конкурса. Ее заявка была признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом конкурсе в электронной форме.

Инфекционная больница будет построена в Индустриальном районе Перми по ул. Космонавта Леонова, 84 на земельном участке площадью более 64 тыс. кв. метров. Мощность объекта рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение – на 80 посещений в смену.

Больница будет состоять из комплекса зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, а также административно-хозяйственные помещения, а также кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Кроме этого, на территории учреждения будет создана собственная инфраструктура, обеспечивающая автономное существование больницы и ее подразделений – центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.

Ранее РБК Пермь сообщал, что выполнение работ по проектированию и строительству объекта запланировано в период 2021-2023 годов в два этапа. Первый предусматривает строительство вспомогательного административно-хозяйственного корпуса, второй – возведение основного лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением. Объект должен быть сдан в 4 квартале 2023 года. Выбор одного подрядчика на все виды работ позволит быстрее реализовать проект, отметили в Минзакупок Прикамья.

 

 

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Источник: РБК

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