ООО «Транснефть - Балтика» успешно завершило эксплуатационные испытания нового образца электродвигателя, разработанного АО «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (г. Челябинск) на основании технического задания предприятия.

Образец нового оборудования произведен для нужд Новгородского районного нефтепроводного управления (НРНУ) в целях повышения промышленной безопасности и обеспечения бесперебойной работы нефтеперекачивающих станций.

Оборудование характеризуется повышенными эксплуатационными характеристиками. В асинхронном взрывозащищенном электродвигателе мощностью 5000 кВт, по сравнению с предыдущим оборудованием, улучшена система охлаждения электродвигателя для снижения рабочей температуры статора. Также электродвигатель нового образца оснащен системой встроенного диагностического контроля. Система способна диагностировать зарождающиеся дефекты обмотки статора электродвигателя на начальном этапе, что позволяет сократить неплановые работы и время простоя оборудования.

Эксплуатационные испытания нового образца электродвигателя проводились на нефтеперекачивающей станции НРНУ в течение 72 часов. Проведены два пуска из холодного состояния и пуск из горячего. Испытания электродвигателя проводились с четырехчасовой фиксацией всех эксплуатационных параметров двигателя. На основании полученных сведений они признаны успешными.

В течение 2022-2023 годов семь аналогичных двигателей будут установлены на НПС-3 и НПС-7 нефтепровода БТС-2. ООО «Транснефть – Балтика» стало первой организацией системы ПАО «Транснефть», где будут установлены электродвигатели данного типа.