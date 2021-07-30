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ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года по РСБУ

ПАО ФСК ЕЭС объявляет финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года по РСБУ

30 июля 2021, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

 

Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование показателя, млн руб.

6 мес. 2020

6 мес. 2021

Динамика

Выручка, в том числе:

111 094

119 670

7,7%

          Услуги по передаче электроэнергии

109 942

118 088

7,4%

          Услуги по технологическому присоединению

81

528

+6,5х

Себестоимость и управленческие расходы

88 007

92 148

4,7%

Прибыль от продаж

23 087

27 522

19,2%

Скорректированная EBITDA [1]

69 337

69 412

0,1%

Чистая прибыль

21 395

17 187

-19,7%

Скорректированная чистая прибыль [2]

22 812

22 958

0,6%

 

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2021 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.

Выручка компании 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 8 576 млн. руб. или 7,7%. По основным видам деятельности:

- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 8 146 млн руб. или на 7,4%, в том числе за счет:

  • роста выручки по передаче мощности на 5 405 млн. руб. (на 5,9%) вследствие роста тарифа с 01.07.2020 с учетом поэтапного перехода на расчеты по фактически потребленной мощности;
  • роста выручки от компенсации потерь электроэнергии при ее передаче на 2 741 млн. руб. (на 14,4%) в результате увеличения отпуска электроэнергии из сети в связи с положительными тенденциями восстановления уровня потребления электроэнергии.

- выручка от услуг по технологическому присоединению признана на 447 млн. руб. (в 6,5 раз) больше, чем за 6 месяцев 2020 года в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

По итогам 1-го полугодия 2021 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 17 187 млн. рублей, что на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль, скорректированная на финансовый результат, связанный с изменением стоимости котируемых финансовых активов, увеличилась на 146 млн рублей или на 0,6%. 

 

Наименование показателя, млн руб.

6 мес. 2020

6 мес. 2021

Динамика

Чистая прибыль

21 395

17 187

-19,7%

Переоценка финансовых активов, котируемых на Московской бирже

-1 417

-5 771

+4,1х

Скорректированная чистая прибыль [2]

22 812

22 958

0,6%

 

Скорректированная EBITDA по итогам 6 месяцев 2021 года составила 69 412 млн. рублей, что соответствует уровню прошлого года.

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 года

Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 586 034 млн. руб., что на 18 085 млн. рублей (на 1,2%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 386 417 млн. руб., оборотных активов – 199 617 млн. руб.

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период снизился на 3 377 млн. руб. (на 0,3%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (17 187 млн рублей) и распределением прибыли за 2020 год на выплату дивидендов в размере 20 564 млн. рублей по решению Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 29.06.2021 № 25).

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам с учетом задолженности по начисленным процентам за отчетный период снизилась на 168 млн. рублей (на 0,1%) и составляет 228 991 млн. рублей.

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2021 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке:

https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/


[1] без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению

[2] без учета финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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