Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»

Наименование показателя, млн руб. 6 мес. 2020 6 мес. 2021 Динамика Выручка, в том числе: 111 094 119 670 7,7% Услуги по передаче электроэнергии 109 942 118 088 7,4% Услуги по технологическому присоединению 81 528 +6,5х Себестоимость и управленческие расходы 88 007 92 148 4,7% Прибыль от продаж 23 087 27 522 19,2% Скорректированная EBITDA [1] 69 337 69 412 0,1% Чистая прибыль 21 395 17 187 -19,7% Скорректированная чистая прибыль [2] 22 812 22 958 0,6%

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2021 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.

Выручка компании 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 8 576 млн. руб. или 7,7%. По основным видам деятельности:

- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 8 146 млн руб. или на 7,4%, в том числе за счет:

роста выручки по передаче мощности на 5 405 млн. руб. (на 5,9%) вследствие роста тарифа с 01.07.2020 с учетом поэтапного перехода на расчеты по фактически потребленной мощности;

роста выручки от компенсации потерь электроэнергии при ее передаче на 2 741 млн. руб. (на 14,4%) в результате увеличения отпуска электроэнергии из сети в связи с положительными тенденциями восстановления уровня потребления электроэнергии.

- выручка от услуг по технологическому присоединению признана на 447 млн. руб. (в 6,5 раз) больше, чем за 6 месяцев 2020 года в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.

По итогам 1-го полугодия 2021 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 17 187 млн. рублей, что на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль, скорректированная на финансовый результат, связанный с изменением стоимости котируемых финансовых активов, увеличилась на 146 млн рублей или на 0,6%.

Наименование показателя, млн руб. 6 мес. 2020 6 мес. 2021 Динамика Чистая прибыль 21 395 17 187 -19,7% Переоценка финансовых активов, котируемых на Московской бирже -1 417 -5 771 +4,1х Скорректированная чистая прибыль [2] 22 812 22 958 0,6%

Скорректированная EBITDA по итогам 6 месяцев 2021 года составила 69 412 млн. рублей, что соответствует уровню прошлого года.

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 года

Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 586 034 млн. руб., что на 18 085 млн. рублей (на 1,2%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 386 417 млн. руб., оборотных активов – 199 617 млн. руб.

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период снизился на 3 377 млн. руб. (на 0,3%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (17 187 млн рублей) и распределением прибыли за 2020 год на выплату дивидендов в размере 20 564 млн. рублей по решению Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 29.06.2021 № 25).

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам с учетом задолженности по начисленным процентам за отчетный период снизилась на 168 млн. рублей (на 0,1%) и составляет 228 991 млн. рублей.

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2021 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке:

https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/



[1] без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению

[2] без учета финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов