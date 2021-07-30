Доклад Виталия Высоцкого
30 июля 2021, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети ФСК ЕЭС
Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической сетью, объявляет финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.
Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС»
|
Наименование показателя, млн руб.
|
6 мес. 2020
|
6 мес. 2021
|
Динамика
|
Выручка, в том числе:
|
111 094
|
119 670
|
7,7%
|
Услуги по передаче электроэнергии
|
109 942
|
118 088
|
7,4%
|
Услуги по технологическому присоединению
|
81
|
528
|
+6,5х
|
Себестоимость и управленческие расходы
|
88 007
|
92 148
|
4,7%
|
Прибыль от продаж
|
23 087
|
27 522
|
19,2%
|
Скорректированная EBITDA [1]
|
69 337
|
69 412
|
0,1%
|
Чистая прибыль
|
21 395
|
17 187
|
-19,7%
|
Скорректированная чистая прибыль [2]
|
22 812
|
22 958
|
0,6%
Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2021 года отражают работу менеджмента, направленную на обеспечение финансовой стабильности и повышение эффективности деятельности Общества.
Выручка компании 6 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 8 576 млн. руб. или 7,7%. По основным видам деятельности:
- выручка от услуг по передаче электроэнергии увеличилась на 8 146 млн руб. или на 7,4%, в том числе за счет:
- выручка от услуг по технологическому присоединению признана на 447 млн. руб. (в 6,5 раз) больше, чем за 6 месяцев 2020 года в соответствии с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей.
По итогам 1-го полугодия 2021 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 17 187 млн. рублей, что на 19,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая прибыль, скорректированная на финансовый результат, связанный с изменением стоимости котируемых финансовых активов, увеличилась на 146 млн рублей или на 0,6%.
|
Наименование показателя, млн руб.
|
6 мес. 2020
|
6 мес. 2021
|
Динамика
|
Чистая прибыль
|
21 395
|
17 187
|
-19,7%
|
Переоценка финансовых активов, котируемых на Московской бирже
|
-1 417
|
-5 771
|
+4,1х
|
Скорректированная чистая прибыль [2]
|
22 812
|
22 958
|
0,6%
Скорректированная EBITDA по итогам 6 месяцев 2021 года составила 69 412 млн. рублей, что соответствует уровню прошлого года.
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2021 года
Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» на конец отчетного периода составили 1 586 034 млн. руб., что на 18 085 млн. рублей (на 1,2%) больше по сравнению с показателем на начало года. Из них стоимость внеоборотных активов составила 1 386 417 млн. руб., оборотных активов – 199 617 млн. руб.
Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период снизился на 3 377 млн. руб. (на 0,3%) в связи с получением чистой прибыли за отчетный период (17 187 млн рублей) и распределением прибыли за 2020 год на выплату дивидендов в размере 20 564 млн. рублей по решению Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 29.06.2021 № 25).
Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам с учетом задолженности по начисленным процентам за отчетный период снизилась на 168 млн. рублей (на 0,1%) и составляет 228 991 млн. рублей.
Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2021 года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе «Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке:
https://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/accounting_standards/
[1] без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов, и выручки по технологическому присоединению
[2] без учета финансового результата, связанного с изменением стоимости котируемых финансовых активов
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