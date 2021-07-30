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ПАО "Россети" объявляет финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года по РСБУ

ПАО Россети объявляет финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года по РСБУ

30 июля 2021, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "Россети"

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ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»), управляющее дочерними и зависимыми обществами в сфере передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты за шесть месяцев 2021 года, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО «Россети»

Наименование показателя

6 мес. 2021

6 мес. 2020

Динамика, %

Выручка, млн руб.

23 200

13 928

66,6

Себестоимость продаж, млн руб.

 (1 902) (1 927) 1,3

Чистая прибыль (убыток), млн руб.

11 044

(22 173)

-

Чистая прибыль (убыток) без учета переоценки, млн руб.

22 041

12 596

75,0

 

ПАО «Россети» получило стабильные финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Чистая прибыль составила 11,0 млрд рублей против убытка в 22,2 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль без учета переоценки находящихся на балансе ПАО “Россети” акций дочерних и зависимых обществ увеличилась на 75,0% до 22,0 млрд рублей*.

 

* Переоценка носит неденежный характер и произведена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

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Источник: ПАО "Россети"

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