ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»), управляющее дочерними и зависимыми обществами в сфере передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты за шесть месяцев 2021 года, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.

Основные финансовые показатели ПАО «Россети»

Наименование показателя 6 мес. 2021 6 мес. 2020 Динамика, % Выручка, млн руб. 23 200 13 928 66,6 Себестоимость продаж, млн руб. (1 902) (1 927) 1,3 Чистая прибыль (убыток), млн руб. 11 044 (22 173) - Чистая прибыль (убыток) без учета переоценки, млн руб. 22 041 12 596 75,0

ПАО «Россети» получило стабильные финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

Чистая прибыль составила 11,0 млрд рублей против убытка в 22,2 млрд рублей годом ранее.

Чистая прибыль без учета переоценки находящихся на балансе ПАО “Россети” акций дочерних и зависимых обществ увеличилась на 75,0% до 22,0 млрд рублей*.

* Переоценка носит неденежный характер и произведена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.