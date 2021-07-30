Виталий Мещанов о мировой
30 июля 2021, 12:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети"
ПАО «Россети» (тикер: RSTI) («Компания»), управляющее дочерними и зависимыми обществами в сфере передачи и распределения электроэнергии, объявляет финансовые результаты за шесть месяцев 2021 года, подготовленные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические лица.
Основные финансовые показатели ПАО «Россети»
|
Наименование показателя
|
6 мес. 2021
|
6 мес. 2020
|
Динамика, %
|
Выручка, млн руб.
|
23 200
|
13 928
|
66,6
|
Себестоимость продаж, млн руб.
|(1 902)
|(1 927)
|1,3
|
Чистая прибыль (убыток), млн руб.
|
11 044
|
(22 173)
|
-
|
Чистая прибыль (убыток) без учета переоценки, млн руб.
|
22 041
|
12 596
|
75,0
ПАО «Россети» получило стабильные финансовые результаты за 6 месяцев 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
Чистая прибыль составила 11,0 млрд рублей против убытка в 22,2 млрд рублей годом ранее.
Чистая прибыль без учета переоценки находящихся на балансе ПАО “Россети” акций дочерних и зависимых обществ увеличилась на 75,0% до 22,0 млрд рублей*.
* Переоценка носит неденежный характер и произведена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
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