Проекты малых гидроэлектростанций Псыгансу и Башенная, которые РусГидро планирует возвести в Кабардино-Балкарии и Чечне, рассмотрены НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы». В заседании научно-технического совета приняли участие руководители РусГидро во главе с Председателем Правления – Генеральным директором компании Виктором Хмариным. По итогам рассмотрения основные технические решения проектов были признаны обоснованными.

Малая ГЭС Псыгансу будет построена на реке Черек (приток Терека). Станция станет четвертой ступенью Нижне-Черекского каскада гидроэлектростанций, крупнейшего энергокомплекса Кабардино-Балкарии.

Проектная мощность МГЭС Псыгансу составляет 23,4 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии – 87,1 млн кВт.ч. Конструктивной особенностью станции является отсутствие плотины и водозаборных сооружений, что позволит снизить стоимость строительства. Новая малая ГЭС будет использовать воду, уже отработавшую на турбинах трех находящихся выше станций каскада и очищенную от переносимого рекой песка.

В состав сооружений станции войдут деривационный канал, холостой водосброс, водоприемник, турбинные водоводы, здание ГЭС, отводящий канал и защитная дамба. В здании гидроэлектростанции планируется разместить три гидроагрегата.

Малая ГЭС Башенная будет возведена на реке Аргун и станет первой гидроэлектростанцией ПАО «РусГидро» на территории Чеченской Республики. Проектная мощность гидроэлектростанции составляет 10 МВт, планируемая среднегодовая выработка электроэнергии – 45 млн кВт.ч.

Станция будет создана по деривационной схеме, без строительства высотной плотины и затопления земель. В состав сооружений станции войдут головной водозаборный узел с отстойником для очистки воды от песка, тоннель длиной 1500 м, напорный бассейн, турбинные водоводы, здание ГЭС.

Проекты обеих малых ГЭС разработаны входящим в Группу РусГидро институтом «Гидропроект». На следующем этапе разработанная проектная документация будет направлена на рассмотрение государственной экспертизы России.

РусГидро реализует программу развития малой гидроэнергетики на территории Северо-Кавказского федерального округа, где существуют наиболее благоприятные природные условия для работы малых гидроэлектростанций. В рамках этой программы уже введены в эксплуатацию Верхнебалкарская, Усть-Джегутинская и Барсучковская МГЭС, возводятся две Красногорские МГЭС, проектируются МГЭС Псыгансу и Башенная. Все проекты малых ГЭС РусГидро прошли конкурсный отбор инвестпроектов по строительству генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии по ДПМ, что обеспечивает их окупаемость.