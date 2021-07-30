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Россия и Финляндия расширяют возможности трансграничной торговли электроэнергией

Россия и Финляндия расширяют возможности трансграничной торговли электроэнергией

30 июля 2021, 13:45
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, Fingrid, ФИНЛЯНДИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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30 июля Системный оператор Единой энергетической системы, ПАО «ФСК ЕЭС» и национальный сетевой и системный оператор энергосистемы Финляндии Fingrid Oyj подписали дополнительное соглашение к действующему с 1 мая 2018 года Соглашению по использованию пропускной способности и осуществлению трансграничной торговли по трансграничным электрическим связям 400 кВ ПС Выборгская (Россия) – ПС Юлликкяля / ПС Кюми (Финляндия).

Дополнительное соглашение направлено на совершенствование российско-финского механизма «прямой торговли» электроэнергией, действующего с 2011 года. Стороны договорились об увеличении установленного основным Соглашением диапазона почасовых поставок «прямой торговли» до 300 МВт·ч при поставке электроэнергии из России в Финляндию и до 190 МВт·ч при поставке электроэнергии из Финляндии в Россию. Ранее эта величина составляла 140 МВт·ч в обоих направлениях.

Механизм «прямой торговли», с 2014 года предусматривающий двусторонние поставки электроэнергии через вставку постоянного тока на подстанции Выборгская в Ленинградской области, позволяет формировать объемы поставок электроэнергии между Россией и Финляндией в заданном диапазоне в зависимости от текущих схемно-режимных условий и ценовых индикаторов, складывающихся на российском оптовом рынке электроэнергии и мощности и рынках электроэнергии стран ЕС.

Использование механизма «прямой торговли» помимо улучшения условий трансграничной торговли электроэнергией между Россией и Финляндией позволяет повысить гибкость работы энергосистемы Финляндии, необходимую в том числе в условиях внедрения большого объема генерации на базе ВИЭ.

Информация о FINGRID OYJ

FINGRID OYJ – национальный сетевой (системный) оператор энергосистемы Финляндии. Обеспечивает функционирование основной передающей сети, оперативно-диспетчерское управление, функционирование энергетических рынков на территории этого государства. Уставный капитал разделен между государством, которому принадлежит более половины акций, и частными инвесторами.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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