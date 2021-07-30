В Санкт-Петербурге планируется реализовать ряд крупных проектов для развития железнодорожного узла, аэропортов «Пулково» и «Левашово», дорожной инфраструктуры, а также городского и пригородного транспорта. Об этом на своей страничке «Вконтакте» заявил губернатор города Александр Беглов.

По словам главы Северной столицы, реализация этих проектов обсуждалась на совещании по комплексному развитию транспортной системы Санкт-Петербургской агломерации, которое проводил президент России Владимир Путин.

Александр Беглов отметил, что один из главных вопросов совещания — строительство новой кольцевой автодороги КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга.

«На КАДе сейчас создаются пробки, особенно – в ряде направлений, которые идут по Ленобласти. Новое “кольцо” в обход Петербурга разгрузит существующую КАД, которая давно стала одной из главных составляющих внутригородской логистики для бизнеса и горожан», — рассказал градоначальник, добавив, что после реализации проекта по новой трассе пойдет транзитный трафик в другие регионы России и Финляндию.

В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что решение о строительстве КАД-2 будет принято правительством России в течение двух месяцев.

«Я дал поручение государственной компании “Автодор” вместе с Минтрансом проработать трассировку, механизмы, источники (финансирования. — прим. Ред), примерные сроки реализации. После этого, когда у нас будет предварительная информация, мы уже примем окончательное решение — какой источник, какой срок, платная или не платная, кто будет проектировать, кто будет строить», — приводят слова зампреда правительства «Известия».

Губернатор Санкт-Петербурга добавил, что на совещании также обсуждались вопросы объединение пригородного и городского транспорта в единую систему, организации тактового движения электричек, выведение транзитного железнодорожного трафик за пределы центра города, а также запуска трамвайной линии от станции метро «Купчино» до микрорайонов Шушары и Славянка. Помимо этого, в 2022 году в Санкт-Петербурге будет выведено на маршруты 2,8 тыс. новых автобусов на газомоторном топливе, а также закуплено 326 новых трамваев, 349 троллейбусов и 950 новых вагонов метро.

Кроме того, с помощью привлечения дополнительных инвестиций планируется в ближайшее время построить шесть новых станций метро. Также в планах построить прямой съезд с трассы М-11 к аэропорту «Пулково» и запустить скоростную электричку с Балтийского вокзала до воздушной гавани.

Ранее «СГ» сообщала, что Большой морской порт Санкт-Петербурга готовится к передислокации.