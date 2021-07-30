ООО «БЭСК Инжиниринг» и ООО «Башкирэнерго» (дочерние компании АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») ведут строительство кабельной линии (КЛ) электропередачи 10 кВ «ПС Зубово – РП «Аэропорт». Она предназначена для нового индустриального парка возле уфимского аэропорта. Проект КЛ выполнен ООО «БЭСК Инжиниринг», эта же компания выступает генеральным подрядчиком. Само строительство предусмотрено инвестпрограммой ООО «Башкирэнерго». Инвестиции энергетиков в проект составят 130 млн руб. (без НДС).

Строительство КЛ протяженностью около 8 км началось в апреле текущего года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2022 года. КЛ будет запитана от ПС 110 кВ «Зубово». Используется одножильный кабель сечением 500 кв. мм, уложенный в три нитки. С учетом того, что КЛ будет двухцепной, в землю на глубину 1,4 м будет уложено 6 ниток. Трасса КЛ будет пролегать в сложных ландшафтных условиях – на отдельных участках она пересечет речки и ручьи, на других – будет пролегать через болота. Соответственно, предъявляются высокие требования к изоляции, которая предполагается из сшитого полиэтилена. Его уникальные свойства прочности, водонепроницаемости, устойчивости к термо-физическим и механическим нагрузкам позволяют создавать изоляционные материалы, по надежности и долговечности намного превосходящие традиционные.

Большая часть трассы будет пройдена траншейным способом. Трасса КЛ спроектирована с пересечением р. Берсувань, автодороги «Уфа – Чишмы» и железной дороги возле н.п. Березовка и Нижегородка. Переход через них и предполагается осуществить методом горизонтально-направленного бурения, что позволит энергетикам не осложнять проезд авто- и железнодорожного транспорта и ритм работы предприятий.

Конечной точкой КЛ станет блочная комплектная распределительная подстанция (БКРП) 10 кВ в железобетонной оболочке с двумя силовыми трансформаторами ТМГ по 630 кВА.

Будущий индустриальный парк с центром компетенций в области сверхлёгкой авиации запросил у энергетиков 8 МВт электроэнергии. Мегаватты предназначены для производства таких летательных аппаратов, как вертолёт R34 и самолёт R20M.

В последние годы экономика и промышленность Башкирии развиваются с акцентом на новые индустриальные парки. Электросетевики строят свои планы в соответствии с этими реалиями, идет ли речь о строительстве новых подстанций и реконструкции действующих, о прокладке новых ЛЭП или реконструкции существующих. Так, в 2016 году ГК АО «БЭСК» поставила под напряжение подстанцию 220 кВ «Гвардейская», предназначенную для электроснабжения индустриального парка «Уфимский», в 2020-2021 годах ведет реконструкцию ПС 110 кВ «Благовещенск», которая будет обеспечивать потребности индустриального парка «Благовещенский». Строительство КЛ 10 кВ «ПС Зубово – РП «Аэропорт» ведется также в рамках этого индустриального тренда.