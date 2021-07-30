ГУП «Татинвестгражданпроект», принадлежащее правительству Республики Татарстан, стало единственным участником тендера на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию Федерального детского реабилитационного центра (ФДРЦ) в Евпатории в Крыму. Госпредприятие предложило выполнить работы за 12 млрд рублей при начальной максимальной цене контракта 12,099 млрд рублей.

Комиссия посчитала заявку ГУП «Татинвестгражданпроект» соответствующей условиям конкурса.

Об инициативе Минздрава РФ по созданию в Евпатории многопрофильного детского реабилитационного центра стало известно в декабре 2019 года. Предполагается, что ФДРЦ ориентировочной площадью 104,8 тысячи кв. м будет представлять из себя многопрофильный центр для реабилитации детей с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, соматическими и другими заболеваниями.

В нем разместится блок круглосуточного стационара для детей в возрасте от 1 года до 18 лет – по 60 коек в каждом из пяти специализированных детских реабилитационных отделений, дневной стационар на 75 мест в смену, который будет работать в две смены, пансионат для детей с родителями на 300 номеров, общежитие квартирного типа на 150 квартир, а также общий блок диагностики, медпомощи и реабилитации.

Строительство рассчитано на три года, срок ввода объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

ГУП «Татинвестгражданпроект» занимается строительством детского спортлагеря «Ак Барс» в Форосском парке в Крыму. В марте 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов назначил госпредприятие проектировщиком реконструкции Вилинского, Ивановского и Альминского водозаборов с общей ценой контрактов 19 млн рублей.

По данным СПАРК-Интерфакс, ГУП «Татинвестгражданпроект» на 100% принадлежит Минземимуществу Республики Татарстан. В 2020 году выручка госпредприятия составила 1,179 млрд рублей, чистая прибыль – 5,8 млн рублей.

