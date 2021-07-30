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"Россети Кубань" обеспечила электроэнергией новый спортивный комплекс в пригороде Горячего Ключа

Россети Кубань обеспечила электроэнергией новый спортивный комплекс в пригороде Горячего Ключа

30 июля 2021, 12:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» выполнили технологическое присоединение спортивного комплекса «Юность» в станице Саратовская города-курорта Горячий Ключ к электрическим сетям компании. Заниматься спортом в новом центре смогут до 800 человек в месяц.

Площадь комплекса – более 1000 квадратных метров. Он оборудован для занятий различными видами спорта – баскетболом, футболом, боксом и волейболом. Реализация комплекса технических мероприятий позволила энергетикам в полном объеме выполнить задачу по выдаче необходимой энергомощности для присоединения физкультурно-оздоровительного центра.

Всего с начала 2021 года на территории муниципального образования г. Горячий Ключ к электросетям компании «Россети Кубань» присоединили более 200 новых абонентов общей мощностью более 3 МВт.

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Источник: Россети Кубань

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