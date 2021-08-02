О создании еще двух подводных кабельных систем для повышения пропускной способности сети между Ближним Востоком, Южной Европой и Азией объявила компания Google, 31 июля пишет TechRadar.

Обе системы — под названием Blue и Raman — будут построены в партнерстве с коммуникационной компанией Sparkle и оснащены 16 оптоволоконными парами, каждая из которых способна одновременно передавать миллионы видео высокой четкости.

После создания первый из них объединит Италию, Францию, Грецию и Израиль, в то время как Raman (названный в честь лауреата Нобелевской премии физика К.В. Раман) будет использоваться в Иордании, Саудовской Аравии, Джибути, Омане и Индии.

Системы Blue и Raman расширяют довольно обширный имеющийся портфель подводных веб-кабелей Google, которые проходят между всеми континентами на Земле, за исключением Антарктиды.

Совсем недавно компания представила кабель Firmina, который присоединяется к США с Аргентиной через Бразилию и Уругвай. Кабель не только является одним из самых мощных подводных кабелей в мире, но и самым длинным, способным работать от одного источника питания, что создает избыточность в случае отключения электричества на одном конце.

Включая две новые системы, Google теперь владеет по крайней мере частью из восемнадцати различных подводных кабелей, многие из которых по совместительству принадлежат другим технологическим гигантам: Amazon, Microsoft и Facebook.

На данный момент Google заявляет, что ожидает, что сможет вывести обе системы в онлайн-режим в 2024 году, хотя суровые глубоководные условия означают, что в этой области возможны задержки.