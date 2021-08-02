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"Коелгамрамор" построит новую газораспределительную станцию

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство газораспределительной станции в знаменитом на весь мир своим мрамором населенном пункте Коелга Челябинской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Коелгинским мрамором облицованы многие здания крупных городов России - Большой Кремлевский дворец, Дом правительства, станции Московского и Екатеринбургского метрополитенов. Он использовался при строительстве мемориального комплекса на Поклонной горе и Храма Христа Спасителя в Москве, здания Челябинского государственного академического театра драмы имени Наума Орлова и многих других объектов. Само село, в котором добывают мрамор, получило свое имя от протекающей здесь реки. Это старинное казачье поселение, упоминаемое в источниках с середины XVIII века, стало широко известно благодаря месторождению белого мрамора, разработкой которого занимается предприятие «Коелгамрамор». Еще в 1924 году здесь начала добывать мрамор старательская артель. А сегодня белоснежный мрамор долины реки Коелги конкурирует на рынке отделочных материалов с мрамором из Греции и Италии.

Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, предусмотрено строительство новой газораспределительной станции вблизи Коелгинского сельского поселения для газоснабжения объектов коммунально-бытового назначения и объектов производственного назначения. Общая производительность газораспределительной станции составляет 5000 кубических метров в час.

На площадке построят новую автоматизированную газораспределительную станцию, установят емкость для сбора, хранения и выдачи конденсата и одоранта, молниеприемник и передвижный блок редуцирования.

Объект является социально значимым для населенного пункта и предприятий Еткульский муниципального района, в котором расположена Коелга. Особо важна реализация проекта по строительству ГРС до начала отопительного сезона 2021 года.

Генеральная проектная организация – ООО «УралГеоИнжиниринг». Застройщик - Акционерное общество «Коелгамрамор».

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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