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Министерство экономики, энергетики и промышленной стратегии совестно с регулятором в энергетике Великобритании начали публичные консультации по вопросу создания будущего системного оператора в энергетике

Министерство экономики, энергетики и промышленной стратегии совестно с регулятором в энергетике Великобритании начали публичные консультации по вопросу создания будущего системного оператора в энергетике

2 августа 2021, 15:15
Рубрика: За рубежом
Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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В рамках энергетического перехода к экономике с нулевыми выбросами углерода к 2050 г. Министерство экономики, энергетики и промышленной стратегии (Department for Business, Energy and Industrial Strategy, BEIS) Великобритании совместно с национальным регулятором в энергетике Ofgem опубликовали на сайте правительства Великобритании предложения по созданию так называемого будущего системного оператора (Future System Operator, FSO) в энергетике – Energy Future System Operator Consultation*.

По мнению BEIS и Ofgem, новый национальный системный оператор будет играть ключевую роль в построении экологически чистых электроэнергетической и газотранспортной систем, при этом обеспечивая надежное газо- и электроснабжение потребителей. Планируется, что FSO будет осуществлять все функции, выполняемые в настоящее время национальным системным оператором National Grid Electricity System Operator (NGESO). Дополнительно FSO будет осуществлять стратегическое планирование, долгосрочное прогнозирование и разработку рыночной стратегии для газового сектора. Предлагается также обсудить новые роли и функции, которые потенциально может выполнять независимый FSO в газовой сфере и электроэнергетике, в том числе, в части планирования развития электрической и газотранспортной сети и предоставления независимых консультаций.

Основанием для создания FSO является возможное возникновение конфликта интересов операторов электроэнергетической и газотранспортных систем, входящих в настоящее время в корпорацию National Grid, и коммерческих компаний, занятых в электроэнергетической и газовой отраслях. Более того, тот факт, что два системных оператора юридически отделены друг от друга, по мнению BEIS и Ofgem, затрудняет координацию их функций, а независимый FSO, отвечающий как за электроэнергетическую, так и за газотранспортную системы, сможет лучше реализовать потенциал своего опыта и положения, занимаемого в энергосистеме. FSO также может обеспечить поддержку решений, принимаемых правительством, Ofgem и другими отраслевыми организациями путем предоставления целевых рекомендаций по оценке возможного воздействия принимаемых ими решений на функционирование электроэнергетической и газотранспортных систем.

В предложениях также определен ряд областей, в которых может быть расширен функционал и роль NGESO, или может быть разработан новый функционал для FSO в будущем и где, по мнению BEIS и Ofgem, существует потенциальная синергия с функциями системного оператора, связанными с эксплуатацией энергосистемы. К ним относятся:

  • планирование развития сетевой инфраструктуры и энергосистемы в целом;
  • стимулирование конкуренции в электроэнергетической и газотранспортной сферах;
  • формирование энергорынка;
  • координация взаимодействия с распределительными системами;
  • декарбонизация тепловой энергетики и транспорта;
  • обмен энергетическими данными;
  • разработка технических стандартов и энергетического кодекса;
  • производство и использование водорода;
  • улавливание, использование и хранение углерода (Carbon Capture Utilization and Storage, CCUS).

В предложениях рассматриваются две различные организационные модели для FSO:

  • автономная частная организация, независимая от интересов энергетического сектора;
  • абсолютно независимый корпоративный орган, относящийся к государственному сектору, но обладающий операционной независимостью от правительства.

Основополагающие положения нормативной базы для FSO будут одинаковыми для обеих моделей и будут включать законодательные и политические аспекты, процесс лицензирования, разработку кодексов, а также вопросы финансирования за счет сетевых тарифов. Обе модели основаны на необходимости сделать FSO свободным от предполагаемых или потенциальных конфликтов интересов в энергетическом секторе и краткосрочного операционного влияния со стороны правительства. Согласно обеим моделям FSO необходимо тесно сотрудничать с участниками энергетического рынка, потребителями, регулирующими органами и другими заинтересованными энергетическими организациями.

BEIS и Ofgem также предлагают поэтапное внедрение FSO, основанное на существующих возможностях и функционале NGESO и национального оператора газотранспортной системы National Grid Gas. Публичные консультации по предложениям BEIS и Ofgem стартовали 20 июля 2021 г. и продлятся до 28 сентября 2021 г.

Официальный сайт GOV.UK

* https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1004044/energy -future-system-operator-condoc.pdf

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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