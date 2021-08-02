 
Контракты

Около 15 км подъездной автодороги А-133 к Липецку расширят до четырех полос

Около 15 км подъездной автодороги А-133 к Липецку расширят до четырех полос

2 августа 2021, 16:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: rosavtodor.gov.ru

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ФКУ Упрдор Москва-Харьков заключило госконтракт на выполнение капитального ремонта участка км 34 – км 49 указанной трассы.

Проектом предусмотрено усиление и расширение дорожной одежды, укрепление обочин, устройство водоотвода и новых водопропускных труб, ремонт примыканий и пересечений. Для обеспечения безопасности движения установят два светофора, барьерное ограждение и дорожные знаки. Новые линии освещения смонтируют на автобусных остановках, пешеходных переходах, а также вдоль переходно-скоростных полос. Также специалисты подрядной организации выполнят устройство автопавильонов, тротуаров и нанесут разметку.

После капремонта, завершить который планируется осенью следующего года, участок трассы будет отвечать всем нормативным требованиям и соответствовать параметрам II категории.  Количество полос движения увеличится до четырех — по две полосы в каждую сторону с разделительным металлическим ограждением, что, в свою очередь, обеспечит безопасность и увеличит пропускную способность автодороги с высокой интенсивностью движения — в сутки здесь проезжает около 20 тыс. автомобилей.

На участке с 37 км по 43 км закрыто движение для всех видов транспорта, проезд осуществляется по региональной дороге  «Подъезд к с. Боринское».

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Источник: rosavtodor.gov.ru

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