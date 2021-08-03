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Игорь Маковский подвел итоги работ по ликвидации последствий урагана в ночное время

Игорь Маковский подвел итоги работ по ликвидации последствий урагана в ночное время

3 августа 2021, 14:15
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел заседание Штаба энергокомпаний. Ключевым вопросом совещания стала организация аварийно-восстановительных работ после мощного циклона и смерчевых явлений, которые обрушились на регионы Центрального и Приволжского федеральных округов. Наиболее пострадали западные районы Тверской области, где стихия сопровождалась торнадо.

Персонал энергокомпаний был заранее мобилизован и незамедлительно приступил к ликвидации последствий непогоды. Сейчас в 9 регионах зоны ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» действует режим повышенной готовности. В общей сложности в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 907 бригад в составе 4173 человек и 1697 единиц техники.

По решению Штаба энергокомпаний в Тверскую область направлены дополнительные силы и средства из других филиалов.

«Невероятной силы ураган стал причиной серьезных разрушений. Ветряная воронка буквально сносила все на своем пути.  Энергетики на высоком уровне встретили все неблагоприятные явления и реагировали на их последствия без промедления. Сотрудники компаний работают в тесном контакте с экстренными службами и региональными властями, оказывают поддержку муниципальным образованиям. Мероприятия по ликвидации технологических нарушений будут вестись непрерывно, до полного восстановления энергоснабжения жителей», - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

 

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Источник: Россети Центр

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