Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» провел заседание Штаба энергокомпаний. Ключевым вопросом совещания стала организация аварийно-восстановительных работ после мощного циклона и смерчевых явлений, которые обрушились на регионы Центрального и Приволжского федеральных округов. Наиболее пострадали западные районы Тверской области, где стихия сопровождалась торнадо.

Персонал энергокомпаний был заранее мобилизован и незамедлительно приступил к ликвидации последствий непогоды. Сейчас в 9 регионах зоны ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» действует режим повышенной готовности. В общей сложности в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 907 бригад в составе 4173 человек и 1697 единиц техники.

По решению Штаба энергокомпаний в Тверскую область направлены дополнительные силы и средства из других филиалов.