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РусГидро приступило к модернизации распределительного устройства 220 кВ на Новосибирской ГЭС

РусГидро приступило к модернизации распределительного устройства 220 кВ на Новосибирской ГЭС

3 августа 2021, 17:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ПКМ, НОВОСИБИРСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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РусГидро приступило к модернизации открытого распределительного устройства 220 кВ (ОРУ-220 кВ) на Новосибирской ГЭС. Работы по модернизации ОРУ 220 кВ будут вестись без ограничения энергоснабжения потребителей силами дочерней организации РусГидро АО «Гидроремонт-ВКК» и персоналом станции. Замена оборудования пройдет в несколько этапов и завершится в 2023 году. Проект реализуется в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро (ПКМ).

Обновление ОРУ-220 кВ направлено на повышение надежности выдачи мощности Новосибирской ГЭС в энергосистему региона. Сегодня на распределительном устройстве станции эксплуатируются масляные выключатели, установленные в 1957-1959 годах. Они достигли высокой степени износа и морально устарели, в связи с чем было принято решение об их замене на современное элегазовое оборудование. Новые выключатели значительно компактнее, обладают более высокой надежностью и просты в обслуживании, имеют более длительный межремонтный период, пожаробезопасны.

Модернизация ОРУ-220 кВ – один из завершающих проектов комплексной модернизации Новосибирской ГЭС. К настоящему времени на станции уже завершена замена гидротурбин, что позволило увеличить ее мощность с 455 МВт до 490 МВт, силовых трансформаторов, оборудования открытого распределительного устройства 110 кВ.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 126 гидротурбин, 108 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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