В якутском поселке Кысыл-Сыр построят газопровод-отвод

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство газопровода-отвода в поселке Кысыл-Сыр Республики Саха-Якутия. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Кысыл-Сыр, расположенный в Вилюйском районе (улусе) республики, возник в 1960 году как поселок геологов, проводивших в то время исследования залежей газоконденсата. Поселок находится на территории богатейшего и уникального газоконденсатного месторождения России — Средне-Вилюйского, которое обеспечивает голубым топливом всю центральную Якутию. Со временем Кысыл-Сыр стал центром газодобывающей отрасли Якутии.

Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство трассы газопровода-отвода протяженностью 262,2 м и автоматизированной газораспределительной станции мощностью 5 тысяч куб. м газа в час.

В ходе реализации проекта также построят две площадки крановых узлов и линию электропередачи. Подъезд к площадке будет осуществляться как по действующей автодороге Вилюйск - Кысыл-Сыр, так и по подъездным дорогам к площадкам АГРС и крановым узлам, прокладка которых запланирована проектом.

Проектируемый газопровод-отвод, здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта, построят на расстоянии 1,4 км от границ Кысыл-Сыра. Генеральный проектировщик и застройщик - АО «Сахатранснефтегаз».

Фото: ngosar.ru