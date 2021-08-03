В якутском поселке Кысыл-Сыр построят газопровод-отвод

Доклад Максима Третьякова
"Влияние глобального энергоперехода на потребление меди и алюминия”
3 августа 2021, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: ГАЗИФИКАЦИЯ, ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство газопровода-отвода в поселке Кысыл-Сыр Республики Саха-Якутия. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Кысыл-Сыр, расположенный в Вилюйском районе (улусе) республики, возник в 1960 году как поселок геологов, проводивших в то время исследования залежей газоконденсата. Поселок находится на территории богатейшего и уникального газоконденсатного месторождения России — Средне-Вилюйского, которое обеспечивает голубым топливом всю центральную Якутию. Со временем Кысыл-Сыр стал центром газодобывающей отрасли Якутии.
Проектом, одобренным экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство трассы газопровода-отвода протяженностью 262,2 м и автоматизированной газораспределительной станции мощностью 5 тысяч куб. м газа в час.
В ходе реализации проекта также построят две площадки крановых узлов и линию электропередачи. Подъезд к площадке будет осуществляться как по действующей автодороге Вилюйск - Кысыл-Сыр, так и по подъездным дорогам к площадкам АГРС и крановым узлам, прокладка которых запланирована проектом.
Проектируемый газопровод-отвод, здания и сооружения, входящие в инфраструктуру объекта, построят на расстоянии 1,4 км от границ Кысыл-Сыра. Генеральный проектировщик и застройщик - АО «Сахатранснефтегаз».
Фото: ngosar.ru
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