Доклад Виталия Высоцкого
4 августа 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
Девятнадцать километров автомобильной дороги «Уренгой - Надым – Советский» отремонтируют в этом году, сообщает RosTender.info. Объявлен тендер на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Уренгой - Надым – Советский», км 615+200 - км 634+200. Заказчиком выступает казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог».
Подрядчику предстоит восстановить и закрепить трассу, возвести земляное полотно, укрепить водопропускные трубы, провести работы над конструктивными слоями оснований и покрытий. Будут установлены сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесена разметка. Работы завершатся в ноябре 2021 года.
Подать заявки на участие в тендере можно до 11 августа. С победителем тендера заключат контракт на 150 млн рублей, источником финансирования послужит бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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