Девятнадцать километров автомобильной дороги «Уренгой - Надым – Советский» отремонтируют в этом году, сообщает RosTender.info. Объявлен тендер на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Уренгой - Надым – Советский», км 615+200 - км 634+200. Заказчиком выступает казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление автомобильных дорог».

Подрядчику предстоит восстановить и закрепить трассу, возвести земляное полотно, укрепить водопропускные трубы, провести работы над конструктивными слоями оснований и покрытий. Будут установлены сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесена разметка. Работы завершатся в ноябре 2021 года.

Подать заявки на участие в тендере можно до 11 августа. С победителем тендера заключат контракт на 150 млн рублей, источником финансирования послужит бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

