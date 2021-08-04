 
Контракты

Более миллиона рублей потратят на ремонт уличного освещения в Батайске

Более миллиона рублей потратят на ремонт уличного освещения в Батайске

4 августа 2021, 17:00
Рубрика: Контракты
Метки: УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ГОСЗАКУПКИ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: battime.ru

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
211

На официальном сайте Госзакупок мэрия Батайска обнародовала электронный аукцион «Определение подрядчика на выполнение работ по содержанию уличного освещения в Батайске». Власти ищут подрядчика, чтобы привести в порядок фонари. Об этом стало известно 4 августа. Окончание подачи заявок – 6 августа. А электронный аукцион на определение победителя конкурса пройдет 10 августа. На работы будет выделено 1494862 рублей.

- Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31 декабря 2021 года. Возможно досрочное выполнение работ,- поясняется в документе.

Например, в смете заявлены следующие позиции: демонтаж подвески неизолированных проводов, светильников с лампами люминесцентными, разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением и многое другое. К слову, батайчане нередко жалуются на отсутствие уличного освещения в городе. Фонари часто не горят на Пушкина, Ленина, Дружбы, Разина, в районе Авиагородка. А переулок Литейный и вовсе уже несколько лет стоит в кромешной тьме. Напомним, для устранения неполадок с уличным освещением батайчане могут оставить заявку в телефонном режиме, позвонив в Управление ЖКХ города по номеру 8(86354) 7-03-12.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: battime.ru

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Автодорогу 04.08.2021
Автодорогу "Уренгой - Надым – Советский" ожидает капитальный ремонт
На строительство первого участка второй линии метро Казани готовы выделить 1,2 млрд рублей 04.08.2021
На строительство первого участка второй линии метро Казани готовы выделить 1,2 млрд рублей
1,2 млрд направят на поликлинику в Новгородской области 04.08.2021
1,2 млрд направят на поликлинику в Новгородской области
В якутском поселке Кысыл-Сыр построят газопровод-отвод 03.08.2021
В якутском поселке Кысыл-Сыр построят газопровод-отвод
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир c завода "Цветлит" - RusCable Live
+