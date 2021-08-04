На официальном сайте Госзакупок мэрия Батайска обнародовала электронный аукцион «Определение подрядчика на выполнение работ по содержанию уличного освещения в Батайске». Власти ищут подрядчика, чтобы привести в порядок фонари. Об этом стало известно 4 августа. Окончание подачи заявок – 6 августа. А электронный аукцион на определение победителя конкурса пройдет 10 августа. На работы будет выделено 1494862 рублей.

- Срок выполнения работ: с момента подписания контракта по 31 декабря 2021 года. Возможно досрочное выполнение работ,- поясняется в документе.

Например, в смете заявлены следующие позиции: демонтаж подвески неизолированных проводов, светильников с лампами люминесцентными, разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением и многое другое. К слову, батайчане нередко жалуются на отсутствие уличного освещения в городе. Фонари часто не горят на Пушкина, Ленина, Дружбы, Разина, в районе Авиагородка. А переулок Литейный и вовсе уже несколько лет стоит в кромешной тьме. Напомним, для устранения неполадок с уличным освещением батайчане могут оставить заявку в телефонном режиме, позвонив в Управление ЖКХ города по номеру 8(86354) 7-03-12.