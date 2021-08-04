Энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) в круглосуточном режиме продолжают вести восстановление электросетевого оборудования, поврежденного природными пожарами, угрожающими электроснабжению потребителей Центральной Якутии.

В результате лесного пожара, подошедшего к ВЛ 110 кВ «ЯГРЭС Новая – Бердигестях», произошло отключение высоковольтной линии – под ограничение электроснабжения попали потребители Горного улуса. Бригада Бердигестяхского РЭС в составе 5-ти человек выехала на поиск места технологического нарушения. В ходе осмотра ЛЭП, энергетики в районе реки Ситте выявили повреждение 17-ти П-образных и одной анкерной опоры. Причиной стал бушующий с двух сторон от ЛЭП природный пожар.

«Наш персонал пробирался к линии в прямом смысле через огонь и воду. Видимость сильно затруднена за счёт плотного дыма. Наш долг, как работников энергокомпании, сделать все возможное для того, чтобы каждый наш потребитель был обеспечен качественным и надёжным электроснабжением. Как только наш персонал вернулся с осмотра, мы незамедлительно приступили к проработке схемы действий по восстановлению электроснабжения наших потребителей», - рассказал главный инженер Бердигестяхского РЭС Сергей Антонов.

Сейчас восстановительные работы на линии и борьбу с огнём ведут 2 бригады в составе 14 человек: два мастера Егор Егорович Лукин и Алексей Михеев, электромонтёры: Егор Григорьевич Лукин, Иван Максимов, Захар Никифоров, Афанасий Васильев, Альберт Саввин, Петр Аргунов, Герасим Андросов, водители специализированной техники: Василий Петров, Валерий Павлов, Сергей Мамаев, Денис Хихлун и Егор Данилов. Дополнительно из г. Якутска на место технологического нарушения будет направлено две бригады энергетиков из подрядных организаций со своей специализированной техникой.

Для обеспечения электроэнергией жителей Горного улуса введена в работу передвижная автоматизированная газотурбинная электростанция (ПАЭС), которая временно взяла на себя основную нагрузку по обеспечению электроэнергией потребителей. По завершению восстановительных работ энергетики возобновят электроснабжение в полном объёме по постоянной схеме.

Это не первый лесной пожар, угрожающий линиям электропередачи Горного района, ранее энергетики обеспечили бесперебойное снабжение электроэнергией села Магарас, Кюерелях, Ёрт, Кептин и Бясь-Кюель.