Главстрой Татарстана готов направить до 1,2 млрд рублей на строительные работы на первом участке второй линии казанского метро от станции "Фучика" до станции "Сахарова", следует из данных на портале госзакупок.

На портале размещено два тендера на строительство первой части второй ветки метро - на 525 млн и на 697 млн рублей. Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Во второй закупке уже определен исполнитель, им станет "Казметрострой". От подрядчика требуется провести земляные работы, устройство тоннелей, гидроизоляцию стен. Также нужно смонтировать железобетонные конструкции в вестибюлях и соорудить котлованы.

"Выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установка и монтаж оборудования по объекту: "Строительство объекта "Первый участок второй линии метрополитена в г. Казани от станции "Фучика" до станции "Сахарова". Сроки исполнения этапа выполнения контракта <...> с 12.08.2021 года по 31.12.2021 года", - указано в документе.

По первой закупке необходимо построить 288-метровый правый тоннель на перегоне между станциями "Улица ак. Сахарова" и "100-летие ТАССР". Исполнителя этой задачи определят после 11 августа.

Строить вторую линию метрополитена Казани от станции "Фучика" до станции "Сахарова" начали в 2018 году. Планируется, что она соединит пять районов города и пройдет с охватом микрорайонов с наибольшими пассажиропотоками. Ее строительство разделили на несколько этапов. Так, длина первого участка - от станции "Фучика" до станции "Сахарова" - составит 5,37 км и будет включать в себя четыре станции. Это "Фучика", "10-й микрорайон", "100-летие ТАССР", "Сахарова".

Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя станция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной линии. Всего планируется построить четыре ветки подземки.