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4 августа 2021, 16:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Россети Кубань
Энергетики «Россети Кубань» выполнили 85% запланированных технических мероприятий на объектах электросетевого комплекса в Республике Адыгея. Реализация полного комплекса ремонтных работ, предусмотренных программой энергокомпании на 2021 год, позволит повысить надежность энергоснабжения более 500 тысяч жителей региона.
Ремонт и техническое обслуживание проведены на высоковольтных питающих центрах, в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях. С начала года на территории Республики Адыгея энергетики отремонтировали 64 силовых трансформатора, 75 трансформаторных подстанций и 206 коммутационных аппаратов.
Специалисты провели капитальный ремонт линий электропередачи общей протяженностью более 1,4 тыс. км. На воздушных ЛЭП осуществили замену свыше 13 тыс. изоляторов. Для предупреждения нарушений энергоснабжения в период неблагоприятных погодных явлений от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 318 га трасс охранных зон. Также была проведена замена дефектных опор и траверс.
На высоковольтных линиях электропередачи сотрудники установили птицезащитные устройства (ПЗУ), которые защищают пернатых от поражения электрическим током. Вместе с важной экологической функцией ПЗУ предупреждают загрязнение гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц и снижают вероятность отключения ЛЭП от их столкновения с проводами.
Весь комплекс реализуемых мер нацелен на сохранение первичных эксплуатационных свойств оборудования и призван обеспечить надежную и стабильную работу энергокомплекса в осенне-зимний период.
Электросетевую инфраструктуру на территории Республики Адыгея обслуживают филиалы ПАО «Россети Кубань» – Адыгейские и Краснодарские электрические сети. В состав филиалов входит шесть районов электрических сетей «Россети Кубань» – Гиагинский, Кошехабльский, Красногвардейский, Майкопский, Тахтамукайский, Теучежский.
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