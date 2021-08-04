Энергетики «Россети Кубань» выполнили 85% запланированных технических мероприятий на объектах электросетевого комплекса в Республике Адыгея. Реализация полного комплекса ремонтных работ, предусмотренных программой энергокомпании на 2021 год, позволит повысить надежность энергоснабжения более 500 тысяч жителей региона.

Ремонт и техническое обслуживание проведены на высоковольтных питающих центрах, в распределительных пунктах и трансформаторных подстанциях. С начала года на территории Республики Адыгея энергетики отремонтировали 64 силовых трансформатора, 75 трансформаторных подстанций и 206 коммутационных аппаратов.

Специалисты провели капитальный ремонт линий электропередачи общей протяженностью более 1,4 тыс. км. На воздушных ЛЭП осуществили замену свыше 13 тыс. изоляторов. Для предупреждения нарушений энергоснабжения в период неблагоприятных погодных явлений от древесно-кустарниковой растительности расчищено более 318 га трасс охранных зон. Также была проведена замена дефектных опор и траверс.

На высоковольтных линиях электропередачи сотрудники установили птицезащитные устройства (ПЗУ), которые защищают пернатых от поражения электрическим током. Вместе с важной экологической функцией ПЗУ предупреждают загрязнение гирлянд изоляторов продуктами жизнедеятельности птиц и снижают вероятность отключения ЛЭП от их столкновения с проводами.

Весь комплекс реализуемых мер нацелен на сохранение первичных эксплуатационных свойств оборудования и призван обеспечить надежную и стабильную работу энергокомплекса в осенне-зимний период.

Электросетевую инфраструктуру на территории Республики Адыгея обслуживают филиалы ПАО «Россети Кубань» – Адыгейские и Краснодарские электрические сети. В состав филиалов входит шесть районов электрических сетей «Россети Кубань» – Гиагинский, Кошехабльский, Красногвардейский, Майкопский, Тахтамукайский, Теучежский.