РусГидро и Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие торговли «зелеными» сертификатами. На площадке планируется проведение аукционов на продажу «зеленых» сертификатов покупателям, заинтересованным в приобретении возобновляемой энергии РусГидро.

Выпуск «зеленых» сертификатов I-REC, подтверждающих происхождение производимой электростанциями РусГидро энергии из возобновляемых источников, обеспечит аккредитованная Ассоциация участников рынков энергии «Цель номер семь», соглашение об этом было подписано в июле.

В рамках достигнутых договоренностей РусГидро и Биржа планируют сформировать предложения по совершенствованию нормативной базы, необходимой для торгов сертификатами и квотами на выбросы парниковых газов. Это позволит повысить экономическую эффективность приобретения и реализации энергоносителей, создать условия для модернизации российской промышленности с переходом на более энергоэффективные технологии.

«Зеленые» сертификаты разработаны и внедрены некоммерческой организацией I-REC Standard Foundation. Сертификат I-REC, отслеживающий происхождение электроэнергии и представляющий собой подтвержденную документами запись в специальном реестре о факте производства электроэнергии за счет определенного источника, выпускают аккредитованные организации в 35 странах мира.

Произведенная на базе ВИЭ энергия гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам и РусГидро может поставлять сертификаты I-REC бизнес-партнерам, ориентированным на декарбонизацию производственного цикла и заинтересованным в выпуске продукции, соответствующей современным экологическим трендам и развитии «зеленых» технологий. Выданные сертификаты соответствуют таким ключевым стандартам устойчивости, как GHGP, CDP и RE100. Потребители энергии смогут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, сокращения выбросов парниковых газов «второго уровня» к которым, в том числе, относятся косвенные выбросы от производства и в целях реализации политики корпоративной социальной ответственности.

РусГидро – лидер «зеленой» энергетики России. В Группу входит 100 объектов возобновляемой энергетики: 68 ГЭС и ГАЭС, три ГеоЭС, 23 солнечные и шесть ветровых электростанций. РусГидро стабильно наращивает установленную мощность ВИЭ-генерации. За последние пять лет введено в эксплуатацию 1,1 ГВт ГЭС, СЭС и ВЭС. Работа гидроэлектростанций только в прошлом году позволила избежать выброса в атмосферу 63 млн тонн СО 2 -эквивалента, выделяемых при сжигании ископаемого топлива. В феврале 2021 года РусГидро заключило с Группой «Полюс» первый свободный двусторонний договор купли-продажи экологически чистой электроэнергии, произведенной на Саяно-Шушенской ГЭС. Электроэнергия по договору, который действует до конца 2021 года, направляется на энергоснабжение предприятий ПАО «Полюс» в Красноярском крае. В 2020 году «Полюс» и РусГидро заключили пятилетний двусторонний договор купли-продажи электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями на территории технологически изолированной энергосистемы в Магаданской области.

Вторая часть заключенного между РусГидро и Биржей соглашения предполагает создание экспериментальной системы углеродного регулирования в Сахалинской области и направлена на формирование национальной и региональных систем углеродного регулирования с возможностью биржевой торговли квотами на выбросы парниковых газов и снижение углеродного следа российскими предприятиями.

Работа будет идти в рамках стратегического проекта правительства Сахалинской области «Климат», который предполагает ограничение выбросов парниковых газов в регионе с достижением к 2025 году нулевого баланса антропогенных выбросов и поглощений парниковых газов. В дальнейшем пилотный проект планируется распространить на другие регионы России.