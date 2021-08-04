 
Модернизация

РусГидро подписало соглашение с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей по "зеленым" сертификатам

РусГидро подписало соглашение с Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржей по зеленым сертификатам

4 августа 2021, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ВИЭ, ЗЕЛЕНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, I-REC
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 5 мин
226

РусГидро и Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие торговли «зелеными» сертификатами. На площадке планируется проведение аукционов на продажу «зеленых» сертификатов покупателям, заинтересованным в приобретении возобновляемой энергии РусГидро.

Выпуск «зеленых» сертификатов I-REC, подтверждающих происхождение производимой электростанциями РусГидро энергии из возобновляемых источников, обеспечит аккредитованная Ассоциация участников рынков энергии «Цель номер семь», соглашение об этом было подписано в июле.

В рамках достигнутых договоренностей РусГидро и Биржа планируют сформировать предложения по совершенствованию нормативной базы, необходимой для торгов сертификатами и квотами на выбросы парниковых газов. Это позволит повысить экономическую эффективность приобретения и реализации энергоносителей, создать условия для модернизации российской промышленности с переходом на более энергоэффективные технологии.

«Зеленые» сертификаты разработаны и внедрены некоммерческой организацией I-REC Standard Foundation. Сертификат I-REC, отслеживающий происхождение электроэнергии и представляющий собой подтвержденную документами запись в специальном реестре о факте производства электроэнергии за счет определенного источника, выпускают аккредитованные организации в 35 странах мира.

Произведенная на базе ВИЭ энергия гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам и РусГидро может поставлять сертификаты I-REC бизнес-партнерам, ориентированным на декарбонизацию производственного цикла и заинтересованным в выпуске продукции, соответствующей современным экологическим трендам и развитии «зеленых» технологий. Выданные сертификаты соответствуют таким ключевым стандартам устойчивости, как GHGP, CDP и RE100. Потребители энергии смогут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, сокращения выбросов парниковых газов «второго уровня» к которым, в том числе, относятся косвенные выбросы от производства и в целях реализации политики корпоративной социальной ответственности.

РусГидро – лидер «зеленой» энергетики России. В Группу входит 100 объектов возобновляемой энергетики: 68 ГЭС и ГАЭС, три ГеоЭС, 23 солнечные и шесть ветровых электростанций. РусГидро стабильно наращивает установленную мощность ВИЭ-генерации. За последние пять лет введено в эксплуатацию 1,1 ГВт ГЭС, СЭС и ВЭС. Работа гидроэлектростанций только в прошлом году позволила избежать выброса в атмосферу 63 млн тонн СО2-эквивалента, выделяемых при сжигании ископаемого топлива. В феврале 2021 года РусГидро заключило с Группой «Полюс» первый свободный двусторонний договор купли-продажи экологически чистой электроэнергии, произведенной на Саяно-Шушенской ГЭС. Электроэнергия по договору, который действует до конца 2021 года, направляется на энергоснабжение предприятий ПАО «Полюс» в Красноярском крае. В 2020 году «Полюс» и РусГидро заключили пятилетний двусторонний договор купли-продажи электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями на территории технологически изолированной энергосистемы в Магаданской области.

Вторая часть заключенного между РусГидро и Биржей соглашения предполагает создание экспериментальной системы углеродного регулирования в Сахалинской области и направлена на формирование национальной и региональных систем углеродного регулирования с возможностью биржевой торговли квотами на выбросы парниковых газов и снижение углеродного следа российскими предприятиями.

Работа будет идти в рамках стратегического проекта правительства Сахалинской области «Климат», который предполагает ограничение выбросов парниковых газов в регионе с достижением к 2025 году нулевого баланса антропогенных выбросов и поглощений парниковых газов. В дальнейшем пилотный проект планируется распространить на другие регионы России.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПАО "РусГидро"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2021 года увеличилось на 6,6 % по сравнению с июлем 2... 04.08.2021
Потребление электроэнергии в ЕЭС России в июле 2021 года увеличилось на 6,6 % по сравнению с июлем 2...
04.08.2021
"Россети Кубань" выполнила более 85% ремонтной программы в Адыгее
Филиал 04.08.2021
Филиал "Оренбургэнерго" ведет ремонт ЛЭП на востоке области
На 94 объектах АО 04.08.2021
На 94 объектах АО "Мособлэнерго" завершены работы по повышению надежности электроснабжения потребите...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир c завода "Цветлит" - RusCable Live
+