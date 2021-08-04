Доклад Максима Третьякова
"Влияние глобального энергоперехода на потребление меди и алюминия”
4 августа 2021, 15:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ЯНАО
Отрасль: Строительство Транспорт Нефтегазовая промышленность
Источник: ТАСС
Центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и производство строительных материалов будут созданы в рамках реализации проекта по запуску промышленно-логистического парка "Обской причал" в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.
Проект "Обский причал" предполагает модернизацию действующей инфраструктуры речного порта Лабытнанги и строительство новых производственных мощностей.
"Проект предполагает прокладку газопровода и модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры порта, реконструкцию причальной стенки, реновацию кранов, строительство производственных и складских корпусов. Благодаря этому значительно увеличится объем перевалки грузов, будет создан центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и организовано производство строительных материалов в непосредственной близости от транспортной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе.
"Обской причал" создается на базе имущества "Ямалгосснаба". Отмечается, что развитие портовой территории позволит в дальнейшем гарантировать бесперебойные поставки грузов для жизнеобеспечения труднодоступных районов округа.
"В условиях смещения центров добычи на север округа ключевое значение для освоения новых месторождений приобретает создание надежной логистической схемы. Транспортный узел в городе Лабытнанги является ее важным элементом, где сходятся железнодорожные, автомобильные и водные пути. Поэтому территория выбрана для размещения промпарка. Это позволит реализовать цели и задачи, поставленные в Стратегии развития Арктической зоны России и Стратегии развития Ямала до 2035 года", - добавили в региональном правительстве.
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