Центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и производство строительных материалов будут созданы в рамках реализации проекта по запуску промышленно-логистического парка "Обской причал" в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона.

Проект "Обский причал" предполагает модернизацию действующей инфраструктуры речного порта Лабытнанги и строительство новых производственных мощностей.

"Проект предполагает прокладку газопровода и модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры порта, реконструкцию причальной стенки, реновацию кранов, строительство производственных и складских корпусов. Благодаря этому значительно увеличится объем перевалки грузов, будет создан центр оказания логистических и сервисных услуг для предприятий топливно-энергетического комплекса и организовано производство строительных материалов в непосредственной близости от транспортной инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе.

"Обской причал" создается на базе имущества "Ямалгосснаба". Отмечается, что развитие портовой территории позволит в дальнейшем гарантировать бесперебойные поставки грузов для жизнеобеспечения труднодоступных районов округа.