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Власти Чувашии анонсировали начало строительства трех технопарков в 2022 году

Власти Чувашии анонсировали начало строительства трех технопарков в 2022 году

4 августа 2021, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО, ЧУВАШИЯ
Отрасль: Строительство Металлургия Машиностроение 
Источник: ТАСС

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Инвесторы вложат свыше 2,2 млрд рублей в строительство трех технопарков в Чувашии, начало строительства объектов запланировали на 2022 год. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой администрации главы республики.

"Общий объем инвестиций в проекты оценивается в более 2,2 млрд рублей и в 343 млн рублей среднегодового дохода бюджета, а количество создаваемых рабочих мест - более 1 100", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

По информации главы республики, строительство всех трех площадок запланировали на базе неиспользуемых частных площадок. Суммарный объем федеральных и республиканских средств должен составить порядка 80%.

"Эффектом от реализации инвестпроектов станет усиление специализации нашей республики в сфере обрабатывающей промышленности, машиностроения и обработки металлов. Все потенциальные площадки уже имеют действующих резидентов и соглашения с заинтересованными компаниями", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Глава региона пояснил, что сами технопарки планируется формировать по кластерному типу. Например, чебоксарский промышленный технопарк "Абат" объединит малые и средние предприятия, специализирующиеся на производстве профессионального пищевого и кухонного оборудования. Технопарк "Машзавод" - сферы машиностроения, обработки металлов и другое производство, в частности, бумаги и кожи. Ключевым для новочебоксаркого технопарка "Волгахим" станет сфера производства малотоннажной химии.

Индивидуальная программа социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы, реализацию которой курирует Минпромторг России, предусматривает строительство государственных агропромышленных парков в Батыревском и Цивильском районах, а также индустриального (промышленного) парка в городе Новочебоксарске. На создание этих трех парков с 2022 года из федерального бюджета выделят 1,2 млрд рублей.

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Источник: ТАСС

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