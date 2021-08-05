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5 августа 2021, 18:00
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Телекоммуникация (связь) Электроэнергетика
Источник: ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, за счет каких источников будет оплачиваться подключение базовых станций операторов связи вдоль автотрасс к электричеству. Таким образом он подвел итог возникшей в четверг во время совещания с членами правительства дискуссии по поводу обеспечения доступа к интернету на дорогах.
В ходе совещания министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что главная проблема операторов при создании инфраструктуры вдоль дорог - стоимость подключения базовых станций к электричеству, и для компаний это невыгодно. При этом вице-премьер Александр Новак заметил, что у энергетиков также нет возможности оплачивать подключение станций, и единственная возможность решить этот вопрос - повышение тарифов.
"Это нужно просчитать, вынести на правительство и посмотреть, на сколько и где поднять тарифы, если это экономически обосновано, а где и в каком объеме отфинансировать это из бюджета", - отметил в свою очередь глава государства, добавив, что решить данный вопрос необходимо, поскольку "это общенациональная задача".
Путин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы тот дал поручение ведомствам "подготовить это, рассмотреть в ближайшее время на правительстве и найти золотую середину между бюджетным финансированием и повышением тарифа там, где это обосновано". "Есть!" - отреагировал глава кабинета министров.
Президент отметил, что данный вопрос должен быть в любом случае отражен в его поручениях по итогам совещания "с тем, чтобы это никуда не утекло и не забылось, так, чтобы все ведомства соответствующим образом отработали".
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