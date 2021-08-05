Начата прокладка глубоководного оптоволокна по дну Севморпути

Суда-кабелеукладчики начинают глубоководную прокладку трансарктической волоконно-оптической линии связи Мурманск – Владивосток, которая станет уникальным проектом, не имеющим аналогов в мире, "цифровым хребтом Арктики", сообщил журналистам гендиректор АО "Управление перспективных технологий" (главный исполнитель проекта) Алексей Стрельченко.

"Начинается развертывание линии связи из Териберки (поселок в Мурманской области – ред.) с заходом во все порты арктического побережья до Владивостока. Шесть лет для такого проекта – это невероятно ударные темпы, никто в мире в Арктике ничего подобного не делал", — сказал Стрельченко.

По его словам, финансирование проекта осуществляется полностью за счет государственного бюджета, его стоимость составляет порядка 65 миллиардов рублей. В Мурманске уже начал работу завод по производству оптоволоконного кабеля.

"Проект очень амбициозный, очевидно, что мы будем сталкиваться с новыми трудностями и вызовами. Мы посмотрели опыт зарубежный, есть проект на Аляске, там широта залегания кабеля южнее и протяженность меньше. Но аналога нашему проекту нет, спросить не у кого, будем сами нарабатывать", — рассказал гендиректор ФГУП "Морсвязьспутник" Андрей Куропятников.

Он добавил, что в реализации проекта уже заинтересованы международные компании из Азии и Европы, в том числе Скандинавии.

Кратчайшая оптоволоконная линия между Европой и Азией станет альтернативой спутниковой связи в северных широтах, обеспечит надежную и доступную связь и быстрый интернет в российской Арктике. "Полярный экспресс" призван обеспечить цифровую составляющую развития Северного морского пути, его портовой инфраструктуры, а также нефтегазовых и экологических проектов в Арктике. Проект реализуется по заказу Минтранса РФ при поддержке Росморречфлота, Росморпорта и ФГУП "Морсвязьспутник".

Для прокладки линии будет использован целый флот кабельных, вспомогательных и научно-исследовательских судов. Срок реализации проекта "Полярный экспресс" — 2026 год, предполагается прокладка 12 650 километров кабеля из шести пар оптических волокон пропускной способностью до 104 Тб/с.

Фото: РИА Новости / Вадим Жернов