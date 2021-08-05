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Правительство выделило 10 млрд рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий в рамках государственно-частного партнёрства

Правительство выделило 10 млрд рублей на развитие промышленных и инфраструктурных технологий в рамках государственно-частного партнёрства

5 августа 2021, 13:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: КАБМИН, ГОСПОДДЕРЖКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ
Источник: government.ru

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По поручению Президента в России продолжается формирование Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий, который будет работать на принципах государственно-частного партнёрства. В качестве вклада государства в его капитал будет направлено 10 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«В таком же объёме будут привлечены частные средства. Это позволит сформировать солидный ресурс, необходимый для проработки и запуска различных технологических новинок», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 2 августа.

По его словам, такой шаг позволит создать благоприятные условия для концентрации инвестиционных ресурсов и ведения высокотехнологичного бизнеса в России.

Главные задачи нового фонда – увеличить приток инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержать развитие приоритетных отраслей российской экономики. Моделью его функционирования выбран договор инвестиционного товарищества, в котором государство и частные инвесторы выступают товарищами-вкладчиками. Функции управляющего товарища в рамках договора выполняет Российский фонд прямых инвестиций.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства 7 июля 2021 года №1826-р.

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Источник: government.ru

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