Автономное учреждение Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на строительство двух инфекционных корпусов для ГБУ Ставропольского края «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница». Региональная экспертная организация является зарегистрированным пользователем Единой цифровой платформы экспертизы.

ГБУ Ставропольского края «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» размещается сейчас в двух лечебных корпусах на 230 коек. В больнице помимо основных отделений действуют вспомогательные, среди которых - клинико-биохимическая и бактериологическая межбольничная лаборатории, рентген-кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет физиотерапии, а также консультативно-диагностический кабинет для взрослых и детей.

Проектом, получившим положительное заключение государственной экспертизы, предусмотрено строительство двух корпусов по 250 мест каждый. Корпуса пристроят к действующему больничному комплексу на улице Серова. Как отметил и.о. министра здравоохранения региона Владимир Колесников, реализация проекта позволит медикам заметно повысить качество оказания гражданам высококвалифицированной помощи.*

Проект подготовили в ООО «ГЕО-проект». Застройщик - Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края.

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: ТАСС