Росморпорт построит ледокол за 10 млрд

Доклад Виталия Высоцкого
6 августа 2021, 14:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, СУДОСТРОЕНИЕ
Отрасль: Машиностроение
Источник: Ростендер
«Росморпорт» ищет подрядчика на строительство новейшего ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна, сообщает RosTender.info.
Согласно технической документации, это судно будет предназначаться для самостоятельной проводки крупномонтажных судов, буксировки судов и других плавучих сооружений на ледовых условиях и на чистой воде, перевозки контейнеров на открытой части верхней палубы. Судно будет также оказывать помощь судам, терпящим бедствия и тушить пожары на плавучих объектах и других сооружениях. Район плавания судна – неограниченный.
Заявки на участие в тендере принимают до 18 августа. Начальная цена контракта составляет 10 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.
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