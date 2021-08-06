Росморпорт построит ледокол за 10 млрд

«Росморпорт» ищет подрядчика на строительство новейшего ледокола мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 для морских портов Северо-Западного (Балтийского) бассейна, сообщает RosTender.info.

Согласно технической документации, это судно будет предназначаться для самостоятельной проводки крупномонтажных судов, буксировки судов и других плавучих сооружений на ледовых условиях и на чистой воде, перевозки контейнеров на открытой части верхней палубы. Судно будет также оказывать помощь судам, терпящим бедствия и тушить пожары на плавучих объектах и других сооружениях. Район плавания судна – неограниченный.

Заявки на участие в тендере принимают до 18 августа. Начальная цена контракта составляет 10 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.

