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Ущерб от пожара в новочебоксарском общежитии оценили почти в 18 млн рублей

Ущерб от пожара в новочебоксарском общежитии оценили почти в 18 млн рублей

6 августа 2021, 16:30
Рубрика: Происшествия
Метки: ПОЖАР, ЧУВАШИЯ
Источник: chgtrk.ru

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С сегодняшнего режим ЧС в Новочебоксарске повышен до регионального уровня. Причиной повышения статуса стало заключение комиссий, проводивших обследование общежития по улице Советской после пожара. 

По предварительным данным сумма ущерба составляет почти 13 миллионов рублей. Какие еще решения сегодня были приняты на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, узнавала наша съемочная группа. 

Почти три недели назад пожар фактически уничтожил кровлю здания: и металлическое покрытие, и деревянные стропила. В негодность пришла вся инфраструктура дома: сгорели электрические кабели, разрушены вентиляционные шахты и трубы теплоснабжения. Что не спалил огонь, повредила вода - замены потребуют полы, а стены ремонта. Сегодня в доме пусто - с места ЧП были эвакуированы 56 человек, половина из них нашла приют у родственников, других разместили в общежитии политехнического техникума. В конце августа погорельцев переселят в профилакторий Химпрома.

- Сумма ущерба оценивается предварительно, вчера вечером мы получили предварительное заключение - 12 миллионов 929 тыс. Это непосредственно восстановительные работы, без демонтажных работ, без проектно-изыскательских, - уточнил Дмитрий Пулатов - врио. главы администрации. г. Новочебоксарска.

По данным правительственного ресурса cap.ru ущерб от пожара оценивается в сумме более 18 млн рублей. Сметная документация по ремонту жилого дома в настоящее время проходит экспертизу в Центре экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики.

По мнению спасателей, первопричиной пожара в общежитии стал человеческий фактор. Правоохранительным органам еще предстоит найти виновника, однако, чтобы подобные ситуации не повторялись, глава Чувашии предложил внести изменения в нормативные документы, определяющие список обязанностей управляющих компаний, которые должны ужесточить контроль за тем, чтобы посторонние лица не попадали на чердаки и в подвалы жилых зданий. 

- Необходимо рассмотреть вариант установки камер видеонаблюденияю Сейчас это не так дорого. Самое главное, мы сможем быстрее устанавливать тех людей, которые наносят нам такой ущерб, - уверен глава региона Олег Николаве.

Средства на ликвидацию ущерба от пожара в ближайшее время начнут поступать из резервного фонда Правительства республики. Но рассчитывать на то, что до начала холодов хозяева вернутся в свои комнаты, не приходится. 

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Источник: chgtrk.ru

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