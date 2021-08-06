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Алюминий для нацпроектов:соглашение АЭК и Русал. Продолжение Эксперт.Аналитики
6 августа 2021, 14:45
Рубрика: Происшествия
Метки: РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, МОЭСК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: ПАО "Россети Московский регион"
Энергетики компании «Россети Московский регион» продолжают комплексные работы по реконструкции электросетей и ремонту электрооборудования в распределительной сети (0,4; 6-10 кВ) на территории Рузского городского округа.
Благодаря реализации совместной с Министерством энергетики Московской области комплексной программы, направленной на повышение надежности электроснабжения потребителей, отремонтирована трансформаторная подстанция в деревне Крюково, а также заменены воздушные линии в деревнях: Богородское, Корчманово, Покровское, Старая Руза, Щелканово.
За период с 2 по 6 августа специалисты Рузского района электрических сетей западного филиала компании «Россети Московский регион» выполнили ревизию и ремонт 1 трансформаторной подстанций, заменили 8,7 км провода на СИП и заменили 117 опор.
C начала этого года энергетики заменили 418 опору, более 38 км обычного провода на современный и более надежный самонесущий изолированный провод, отремонтировали 46 трансформаторных подстанции.Работы продолжаются.
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