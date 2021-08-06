Речь идёт об учреждении, которое возводится в рамках нацпроекта «Образование». Общий объём финансирования – около 1,2 миллиарда рублей. Эта школа станет уже второй большой по счёту в Ставрополе.

Первая — открыла свои двери в 2019 году в микрорайоне «Солнечный круг». Новая трёхэтажная школа, рассчитанная на 1550 учеников, будет расположена на улице Ивана Щипакина. В здании предусмотрено несколько блоков: начальная и старшая школы, спортивно-оздоровительные помещения с актовым залом и столовой. Отдельно будут созданы секции для плавательных бассейнов и административный блок. Между собой их соединят коридорами и переходными галереями — детям не придётся выходить за пределы помещений в процессе учебы. Классы будут рассчитаны на 25 школьников.

Что касается инфраструктуры, то в учреждении предусмотрят телефонизацию, радиофикацию и высокоскоростной интернет. Строительство новой школы позволит трудоустроить ещё 136 человек — не только преподавателей, но и обслуживающий и управляющий персонал, психологов и логопедов.

Также в краевой столице сейчас проектируют и строят другие важные соцобъекты. Конкурсные процедуры проводятся по возведению школы на 990 мест на улице Федеральной. Готова проектная документация на строительство двух детсадов на Якова Андрюшина и Алексея Яковлева для 270 и 300 дошколят соответственно. Кроме того, уже подготовлен пакет документов для создания школы по улице Чапаева для 825 детей на условиях софинансирования.

Напомним, что на строительство новых школ Ставрополье получит 2,4 миллиарда рублей. Ранее губернатор Владимир Владимиров также говорил о том, что ни один населённый пункт края не останется без социальных объектов.