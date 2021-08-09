Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов посетили Государственный научный центр ФГУП «НАМИ».

В ходе посещения научной организации представители Министерства промышленности и торговли и Министерства экономического развития посетили сборочные производства, в которых собирают автомобили AURUS, а также испытательные лаборатории, где создаются и испытываются электрические батареи, а также компоненты водородных топливных элементов. Кроме того, они осмотрели стенды, которые позволяют тестировать различные системы без сборки автомобиля – например, электронное оборудование и системы помощи водителю (ADAS).

Встреча прошла в рамках совместной работы министерств над концепцией развития электротранспорта в России до 2030 года. Александр Морозов и Максим Решетников, в частности, обсудили мировой опыт по оснащению транспортной сети зарядными станциями для автомобилей и приемлемые для России варианты решений этого вопроса с учетом географических и климатических особенностей.

«Мы достигли принципиальной договоренности о необходимости консолидации усилий министерств и ведомств в работе над этим проектом

- отметил Александр Морозов.

В том, что касается необходимых научных компетенций, то они уже накоплены в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» и готовы для практического применения в работе над концепцией развития электротранспорта в России».

«НАМИ» создает заделы под наши перспективные технологии в сфере электротранспорта и водородного транспорта на топливных элементах. Крайне важно, чтобы мы сохраняли конкурентоспособность и сохранили большой кластер автомобилестроения

- отметил Максим Решетников.

ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» является ведущей научной организацией машиностроения, которая создает принципиально новые типы автомобилей, двигателей и их компонентов с опережающими техническими решениями.

«НАМИ» был основан в 1918 году. В 1940 г. награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1994г. институту присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации.

Сегодня «НАМИ» возглавляет международную кооперацию между предприятиями, работающими над созданием единой модульной платформы и семейства автомобилей AURUS на ее базе, а также ведущим центром компетенций российской автомобильной промышленности, который объединяет лучшие инжиниринговые и технологические кадры предприятий отрасли и стоящий во главе внедрения новых и перспективных технологий.