Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о загрязнении атмосферы заводом АО "Русал Красноярск" (входит в ОК "Русал"), сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Обвиняемым в деле выступает директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности красноярского предприятия "РусАла". По версии следствия, в период с апреля 2018 года по февраль 2021 года он допустил эксплуатацию оборудования по производству алюминия, загрязняющего атмосферный воздух хлористым водородом (гидрохлорид), относящимся ко II классу опасности.

"Превышение норматива выброса гидрохлорида зафиксировано как на самом источнике загрязнения, так и на границе санитарно-защитной зоны. (. . .) После прокурорского вмешательства АО "Русал Красноярск" приобретено и установлено дополнительное газоочистительное оборудование. По результатам контрольной проверки отбора проб промышленных выбросов и атмосферного воздуха превышений предельно допустимых норм не установлено", - говорится в сообщении.

Рассматривать уголовное дело по существу будет Советский районный суд Красноярска.

Оперативно получить комментарий "Русал Красноярск" по поводу этой информации "Интерфаксу" не удалось.

Ранее со ссылкой на губернатора Красноярского края Александра Усса сообщалось, что ОК "Русал" до 2028 года вложит в модернизацию Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ) $1,2 млрд. Начать модернизацию завода предполагается в 2023 году. В рамках модернизации планируется "перестроить половину завода": часть старых корпусов демонтируют, на их месте возведут новые и оснастят их электролизерами РА-550, работающими по технологии обожженного анода. Ожидается, что в результате модернизации выбросы бензапирена снизятся до нуля, а выбросы фторидов уменьшатся в 3,5 раза.

Красноярский алюминиевый завод - один из 7 сибирских алюминиевых заводов "Русала". Проектная мощность КрАЗа составляет 1 млн тонн металла в год. На долю завода приходится 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства.